إلغاء اجتماع نقيب المحامين مع مرشحي المرحلة الأولى من انتخابات الفرعيات

أعلنت نقابة المحامين، عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا عقده غدًا الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، بين نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام – رئيس اتحاد المحامين العرب، والسادة المحامين المرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وأكدت النقابة، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل المنظمة للعملية الانتخابية، من خلال الموقع الرسمي لنقابة المحامين، حرصًا على إتاحة المعلومات بشكل واضح ومنظم لجميع المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية.



وشددت النقابة العامة، على التزامها الكامل بضمان انتظام العملية الانتخابية وشفافيتها.

وتستعد 19 نقابة فرعية للمحامين لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجالسها، والمقرر إجراؤها يوم السبت 17 يناير المقبل، في إطار جدول زمني معتمد يهدف إلى تجديد مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل العمل النقابي، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للمحامين في مختلف المحافظات.

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

وتُجرى انتخابات النقابات الفرعية هذا العام على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى عددًا من النقابات الفرعية في محافظات الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى محافظات القناة وسيناء، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف تخفيف العبء الإداري وضمان حسن الإشراف على العملية الانتخابية، بما يحقق النزاهة والشفافية في جميع مراحلها.

وأعلنت النقابة العامة الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية للمرحلة الأولى، وفي مقدمتها فتح باب الترشح، وفحص ملفات المرشحين، والفصل في الطعون والتنازلات، وصولًا إلى اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المنافسة الانتخابية على مقاعد النقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية. وشهدت هذه المرحلة إقبالًا ملحوظًا من المحامين الراغبين في الترشح، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في العمل النقابي.



نقابات المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 19 نقابة فرعية، هي: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، حيث يتنافس المرشحون في كل نقابة فرعية على منصب النقيب الفرعي ومقاعد العضوية المختلفة.

قرارات مجلس المحامين

وأصبح إجمالي عدد المترشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء المترشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مترشحًا.

(69) على مقعد النقيب

(110) على مقعد الشباب

(465) على مقعد الأعضاء

