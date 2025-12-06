السبت 06 ديسمبر 2025
اقتصاد

هل يتيح بنك CIB التحويل من الجنيه للدولار عبر الإنترنت البنكي؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مدى إمكانية التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى أخرى عبر خدمات الإنترنت البنكي.

ومن جانبه أوضح مسؤولون البنك التجاري الدولي أنه حاليًّا لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وأوضح البنك التجاري الدولي CIB أن القائمة في هذه المعاملات تشمل ما يلي: 

 

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي 

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

 

2- التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل  ولحسابات خارج البنك.

ومن جانب آخر يستفسر عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن الخدمات الجديدة المضافة إلى الإنترنت البنكي.

 

ويحرص البنك التجاري الدولي على إجراء تحديثات للخدمات، وإضافة الكثير منها للعملاء في شتي مجالات العمل المصرفي.

وشملت القائمة العديد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

 تتيح المنصة تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وخدمات إيقاف واستبدال البطاقات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

