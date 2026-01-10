تفاصيل الحساب الجاري في البنك التجاري الدولي

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل الحساب الجاري.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري أنه بالنسبة لفتح حساب فإنه يوجد حساب جار وحساب توفير.

1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصًا لتسهيل إجراء معاملاتك المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لك مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتك:

- حساب جاري بدون فائدة يسمح لك بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع

- إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري

- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.

- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنية مصري.

- الحساب متوفر للأفراد والشركات.

- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر موقع البنك الإلكتروني.



ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن شروط إصدار البطاقات الائتمانية، في ظل تزايد الإقبال على استخدام البطاقات كأداة للدفع والشراء داخل مصر وخارجها.

وأوضح مسؤولون بالبنك التجاري الدولي أن هناك عددًا من الشروط والبرامج المتاحة لإصدار البطاقات الائتمانية، بما يتناسب مع طبيعة عمل ودخل كل عميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.