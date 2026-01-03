السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يثمن دعوة العليمي لعقد مؤتمر شامل بالرياض لحل قضية الجنوب اليمني

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
18 حجم الخط

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض لبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب، معربًا عن تقديره لمسارعة المملكة العربية السعودية بالاستجابة لهذا الطلب من جانب الشرعية اليمنية، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته بمشاركة المكونات الجنوبية.

سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، قوله: إن "وضع الجنوب اليمني له أبعاد تاريخية معلومة، وينطوي على جوانب عادلة يتعين مناقشتها على طاولة الحوار في إطار يمني شامل، مشددًا على أن "سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب بل تضر بها أكبر الضرر بتعريضها البلاد لمزيد من التشرذم والتفكك".

الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني

وذكّر المتحدث الرسمي في هذا الصدد بموقف الجامعة العربية، كما ورد في قراراتها المتواترة في شأن الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قضية الجنوب المملكة العربية السعودية الشرعية اليمنية أبو الغيط الجنوب اليمني الرياض

مواد متعلقة

السعودية تستجيب لطلب العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول لقضية جنوب اليمن

السعودية تنشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن لهذا الهدف

وزارة الدفاع الإماراتية تصدر بيانا جديدا بشأن عناصرها الموجودة في اليمن

مسؤول حكومي إماراتي يؤكد اكتمال سحب قوات أبوظبى من اليمن

رجل التوازنات في مواجهة التحديات.. تعيين سالم الخنبشي قائدًا لقوات "درع الوطن" بحضرموت.. والمهمة الأولى استعادة الأمن في اليمن

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

مادورو.. رمز الكرامة والحرية

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار (تحديث لحظي)

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

أستون فيلا يتقدم بهدف أمام نوتنجهام فورست بالشوط الاول بالدوري الإنجليزي

التنمية المحلية: انطلاق برنامج تدريبي متخصص لـ1418 متدربا بالمحليات بمركز سقارة حول قانون تقنين أوضاع اليد

خبير روسي: واشنطن دمرت مقاتلات "إف- 16" في فنزويلا ولا نعرف مصير سو - 30

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads