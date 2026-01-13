الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي للسودان جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب

أبو الغيط مع رمضان
أبو الغيط مع رمضان العمامرة، فيتو
18 حجم الخط

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، حيث بحثا آخر التطورات في الأوضاع السودانية والجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد.

تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المبعوث الأممي استعرض مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بهدف وقف الحرب وإنقاذ الشعب السوداني من الوضع الإنساني المتفاقم وأزمة الغذاء الخانقة.

 

تنسيق جهود ومبادرات السلام في السودان

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري لتنسيق جهود ومبادرات السلام في السودان، المقرر عقده غدًا الأربعاء في القاهرة برعاية وزارة الخارجية المصرية، وثمّن العمامرة أهمية هذه الاجتماعات التي كانت الجامعة العربية قد أطلقتها في يوليو 2024 لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية تجاه الأزمة السودانية.

رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية

وشدد الأمين العام في اللقاء على الثوابت التي يقوم عليها موقف جامعة الدول العربية من الأزمة السودانية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها وصون مؤسسات الدولة الوطنية السودانية ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية بالاضافة إلى دعم إطلاق حوار وطني سوداني جامع وشامل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد ابوالغيط جامعة الدول العربية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السودان مبادرات السلام في السودان الشؤون الداخلية السودانية

مواد متعلقة

بحث أوضاع غزة والسودان والصومال، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري

وزير الخارجية يبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد تعزيز التعاون التنموي بأفريقيا (صور)

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والسودان والصومال

وزير الخارجية يلتقى ممثل سكرتير عام حلف الناتو لشئون الجوار الجنوبي (صور)

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية (صور)
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية