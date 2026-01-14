أبو الغيط يبحث مع الرجوب آليات ترجمة المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني إلى مكاسب سياسية

18 حجم الخط

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسبل تثبيت حل الدولتين على الأجندة الدولية

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول الوضع الفلسطيني، وسبل تثبيت حل الدولتين على الأجندة الدولية، وآليات ترجمة المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني والرافضة للوحشية الإسرائيلية إلى مكاسب سياسية واضحة.

أهمية تصدي المجتمع الدولي للمخططات الإسرائيلية

وشدد أبو الغيط من جانبه على أهمية الانتقال في أسرع الآجال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، وضرورة الانتباه إلى محاولات إسرائيل المستمرة للمماطلة من أجل تثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من قطاع غزة، وأهمية تصدي المجتمع الدولي لهذه المخططات الإسرائيلية.

تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية

واستمع الأمين العام للجامعة العربية لرؤية الرجوب لما يمكن عمله في الفترة القادمة من أجل تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وصيانة دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

