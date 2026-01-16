تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل مصرع عامل على يد جاره في المطرية

18 حجم الخط

كشف تقرير الطب الشرعي لعامل لقي مصرعه علي يد جاره ضربا بمنطقة المطرية، أنه تلقي ضربات من أداة صلبة أدت إلي اصابته بالتهاب سحائي ورئوي حاد، ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ومن ثم الوفاة.



كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاعتداء بالضرب حتي الموت علي جاره بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية ووجهت له النيابة العامة تهمة الضرب المفضي إلى الموت

وجاء في أمر الإحالة أنه في رمضان الماضي وبعد الإفطار، وعلي إثر مشاجرة سابقة نشبت بين المجني عليه وعمال محل المتهم بيت الأخير النية علي الانتقام من الأول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم هاتف المجني عليه وطلب منه الحضور لانهاء الخلاف وما أن حضر حتي تعدي عليه بالسب والشتم والضرب بشومة خشبية غليظة علي راسة فاسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب المفضي إلي الموت



وكشف مصدر قضائي أن جريمة الضرب المفضى إلي الموت يكون المتهم مسئولًا ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها ولو عن طريق غير مباشر، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمدًا لتجسيم المسؤولية.

وأضاف بأن عدم تحقق الوفاة لا يرتب على الفاعل مسئولية عن الشروع لأن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت لا يتصور فيها الشروع بسبب أن قصد الجاني كان منصرفا إلى تحقق الأذى بالمجنى عليه وليس إلى تحقق الوفاة..

موضحا بأن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو السجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.

وأكد بأن العقوبة المقررة فى الضرب المفضى إلى الموت فلمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات و15 سنة، وبهذا فإن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت تعد من الجنايات، فضلا عن ذلك فإن المشرع شدد عقوبة الجريمة وجعلها السجن لمدة لا تزيد على 20 سنة أي السجن المؤبد فيما إذا توافرت إحدى الحالات

1_ إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار.

2_ إذا كان المجنى عليه من أصول الجاني.

3_ إذا كان المجنى عليه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.

