بعد سنوات من غلقه، إعادة تشغيل المركز الثقافي بالقنطرة شرق الإسماعيلية
أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، المرحلة الأولى من رفع كفاءة المركز الثقافي التابع لها، وذلك بعد عدة سنوات من غلقه.
إعادة شغيل المبنى
وصرح إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم رفع كفاءة المبنى بعد سنوات من غلقه، وتم إعادة تشغيله وفتحه أمام أهالي القنطرة شرق، هذا إلى جانب إعادة توصيل المرافق العامة للمبنى من "كهرباء ومياه".
استقبال المركز الثقافى لعدد من الطلاب
وأضاف أنه عقب إعادة تشغيله، استقبل المركز عدد من الطلبة والطالبات للاطلاع بجانب استقبال بعض المواهب؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية وبناء جيل واع مثقف منتمي ومحبًا لوطنه.
تنظيم عدد من الفاعليات والأنشطة
وأكد رئيس الوحدة المحلية أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بالقنطرة شرق.
ويأتي ذلك إيمانًا بدور الثقافة والفنون في الارتقاء بالأمم والشعوب، ووفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية ورعاية ودعم الموهوبين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا