بعد سنوات من غلقه، إعادة تشغيل المركز الثقافي بالقنطرة شرق الإسماعيلية

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، المرحلة الأولى من رفع كفاءة المركز الثقافي التابع لها، وذلك بعد عدة سنوات من غلقه. 

إعادة شغيل المبنى 

 

وصرح إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم رفع كفاءة المبنى بعد سنوات من غلقه، وتم إعادة تشغيله وفتحه أمام أهالي القنطرة شرق، هذا إلى جانب إعادة توصيل المرافق العامة للمبنى من "كهرباء ومياه".

استقبال المركز الثقافى لعدد من الطلاب 

 

وأضاف أنه عقب إعادة تشغيله، استقبل المركز عدد من الطلبة والطالبات للاطلاع بجانب استقبال بعض المواهب؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية وبناء جيل واع مثقف منتمي ومحبًا لوطنه.

تنظيم عدد من الفاعليات والأنشطة 

 

وأكد رئيس الوحدة المحلية أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بالقنطرة شرق. 

ويأتي ذلك إيمانًا بدور الثقافة والفنون في الارتقاء بالأمم والشعوب، ووفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية ورعاية ودعم الموهوبين. 

 

