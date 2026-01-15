طلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد يؤدون اليوم امتحاني ”اللغة العربية التربية الدينية”

18 حجم الخط

يؤدي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، امتحاني “اللغة العربية والتربية الدينية”، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأشار الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق اليوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، مؤكدًا الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية ٢٠٢٥-٢٠٢٦م، وذلك فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضح الدكتور سامي فضل، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتفعيل غرف العمليات؛ لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، رسالة واضحة للطلاب الشهادة الإعدادية، قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، شدد فيها على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك الساعات الذكية أو أي وسائل تكنولوجية حديثة.

وشدد وكيل تعليم الوادى الجديد، على التعامل بكل حزم مع أي حالات شغب أو إخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان، حفاظًا على هيبة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل الوزارة على منع التزاحم أو التواجد أمام مقرات اللجان، مطالبًا أولياء الأمور بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، حرصًا على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

