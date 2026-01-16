14 ألفًا و181 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا في 59 لجنة بيورسعيد

18 حجم الخط

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون غدًا السبت الموافق ١٧ يناير الجاري، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وأشار الغرباوي إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ ١٤١٨١ طالبًا وطالبة، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، حيث يؤدون الامتحان غدًا في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وذكر الغرباوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقًا لتلك الامتحانات من خلال تجهيز ٥٩ لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.

ولفت مدير تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير الجاري، بنظام الورقة الامتحانية «البوكليت»، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

