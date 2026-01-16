لجنة انتخابات الوفد تصدر بيانا جديدا حول السباق لرئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد، برئاسة النائب الوفدى المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن العملية الانتخابية التى ستعقد لاختيار رئيس الوفد فى ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

انتخابات حزب الوفد

وأضافت اللجنة، الانتخابات ستكون نبراسا للديمقراطية، وتتسم بالحيادية والشفافية، والاستقلالية، وإيمانا من اللجنة بأن الدولة المصرية تبذل كل الجهد لتقوية الأحزاب وترسيخ مبادئها ورغبة من حزب الوفد فى تصدير مشهد حضارى، وصورة مشرفة للممارسة الديمقراطية داخل حزب الوفد، لخروج انتخابات حرة ومباشرة،تتسم بالحياد والشفافية، لاختيار رئيس الحزب.

وتابعت اللجنة، أن رئيس الوفد يمثل أعلى درجة تنظيمية داخل المؤسسة الحزبية لذلك فقد قررت اللجنة، دعوة كل الأحزاب المصرية ومنظمات حقوق الإنسان،والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكافة وكالات الأنباء العالمية والمحلية والصحف العالمية التى لها مكاتب فى القاهره،الهيئة الوطنية للإعلام،والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابات الصحفيين،والمهندسين،والأطباء والصيادلة، والمحامين،وكل النقابات المهنية والعمالية، وممثلين لمجلسى النواب والشيوخ،وممثل البرلمان العربى،والعديد من الأحزاب العالمية والعربية والأفريقية،التى بينها وبين حزب الوفد علاقات تاريخية،لحضور مندوبيهم لمراقبة العملية الانتخابية التى ستجرى يوم الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦،للوقوف على مدى مصداقية وشفافية وحيادية،وديمقراطية العملية الانتخابية، التى يجريها حزب الوفد وجار مخاطبة كل هذه الهيئات وإصدار تصاريح من اللجنة لمندوبيهم للحضور لمتابعة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.