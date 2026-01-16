الجمعة 16 يناير 2026
سياسة

تعرف على عدد المنسحبين من انتخابات رئاسة حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد
انسحب عدد من المرشحين فى انتخابات رئاسة حزب الوفد بعد تقديم أوراق ترشحهم على رئاسة الحزب منذ عدة أيام بمقر الحزب الرئيسى فى منطقة الدقى وسدادهم رسوم الترشح المقدرة بـ 100 ألف جنيه كتبرع للحزب.

ومن المنسحبين أو المتنازلين عن الترشح المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بحزب الوفد، وعيد هيكل القيادى فى حزب الوفد، حيث أعلنوا رسميا التنازل عن الترشح.

انتخابات حزب الوفد 

جدير بالذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًّا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أنه فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية، تم إعداد موازنة من قبل الإدارة المالية للحزب، وأخرى من أمين الصندوق قبل ترشحه، وستتم الاستعانة بها كمدلول.

انتخابات حزب الوفد 

وأشارت اللجنة، إلى أن الرقم الذي أعدته الإدارة المالية يبلغ ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تشمل الانتقالات، والمبيت، والتسكين، والبدلات، والوجبات، والإعاشة، والضيافة، وكذلك الإقامة والانتقالات، مؤكدًا أن الحزب هو من سيتولى توفير كل هذه الأمور دون أى تدخل من أي من المرشحين.

الجريدة الرسمية