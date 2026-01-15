حملة هاني سري الدين تطالب بهاء أبو شقة بالتراجع عن استقالته من حزب الوفد

18 حجم الخط

طالب الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، المستشار بهاء أبو شقة التراجع عن استقالته من حزب الوفد.



وأكد تقديره الكامل للمستشار بهاء أبو شقة كقيمة وفدية وطنية عظيمة.



وأوضح أن حزب الوفد لا يمكن أن يتجاهل القيمة القانونية والسياسية والحزبية الكبيرة التي يمثلها المستشار أبو شقة، والدور البارز الذي اضطلع به على مدار سنوات طويلة في خدمة الحزب والحياة النيابية والتشريعية في مصر.

انتخابات حزب الوفد

وقال الدكتور هاني سري الدين إن وجود المستشار بهاء أبو شقة داخل حزب الوفد يمثل إضافة لا غنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الحزب.

وأشار إلى أن الخلافات – إن وجدت – يجب أن تُحل داخل الإطار المؤسسي وبالحوار الذي عُرف به حزب الوفد عبر تاريخه.

وكشف الدكتور هاني سري الدين عمق العلاقة التي تجمعه بالمستشار بهاء أبو شقة، والتي تمتد لسنوات من العمل المشترك داخل حزب الوفد، لافتًا إلى أنه تشرف بالتعاون معه خلال رئاسته حزب الوفد، حين كان يشغل منصب سكرتير عام الحزب، في مرحلة شهدت تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا من أجل دعم استقرار الحزب وتعزيز دوره السياسي،.

إلى جانب التعاون مع المستشار أبو شقة داخل مجلس الشيوخ حينما كان يشغل منصب وكيل أول المجلس، في فترة شهدت تنسيقا كاملا عبر رئاسة سري الدين للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. أضاف أن أبو شقه كان مشجعا وداعما ومساندا.

وشدد الدكتور هاني سري الدين على أن حزب الوفد في حاجة إلى جميع أبنائه المخلصين، وإلى الحفاظ على رموزه التاريخية، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة للحزب فوق أي اعتبارات أخرى، بما يليق بتاريخ الوفد ومكانته في الحياة السياسية المصرية.

