السيد البدوي: بعض قيادات الوفد السابقة أخطأت في حقي لكني تجاوزت عن الخلافات

قال الدكتور السيد البدوي شحاتة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن تربطه علاقات طويلة وممتدة برؤساء الحزب السابقين، استمرت لسنوات عديدة، مؤكدًا أن هذه العلاقات لم تنقطع رغم ما شاب بعضها من خلافات في فترات سابقة.

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن بعض القيادات السابقة أخطأت في حقه، إلا أنه تجاوز تلك الخلافات بدافع التسامح وطيّ صفحات الماضي، مشددًا على أن المصلحة العامة لحزب الوفد تظل فوق أي اعتبارات شخصية.

وأوضح أن علاقته بالمستشار بهاء أبو شقة طيبة، وكذلك بالدكتور محمود أباظة، لافتًا إلى أن علاقته بالدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي، أصبحت طيبة خلال الفترة الأخيرة، وكانت في الأساس جيدة للغاية في فترات سابقة، مع وجود تواصل دائم بينهما.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، وسط منافسة ساخنة بين عدد من المرشحين، أبرزهم الدكتور السيد البدوي، والدكتور هاني سري الدين، وعصام الصباحي، وحمدي قوطة.

وفي سياق متصل، كان الدكتور عبد السند يمامة قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع إجراءات العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

