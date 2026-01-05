وزير الدفاع الأمريكي: قضينا عقودا فى العراق بلا فائدة وحصلنا على نفط فنزويلا دون دماء

18 حجم الخط

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث إن التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، كان على النقيض تماما من الغزو الأمريكي للعراق. والذي كان خطوة جريئة ومتهورة.

وزير الحرب الأمريكى يقارن بين غزو العراق وعملية فنزويلا

وذكر وزير الحرب الأمريكى لشبكة “سي.بي.إس نيوز”: "في غزو العراق أمضينا عقودا وعقودا واشترينا بالدماء ولم نحصل على أي شيء اقتصاديا في المقابل، ثم يأتي الرئيس ترامب ليقلب الطاولة في فنزويلا".

وأضاف وزير الحرب الأمريكى، أنه من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن للولايات المتحدة ضمان حصولها على "ثروات وموارد إضافية مما يمكن أي بلد من إطلاق العنان لذلك، دون الحاجة إلى إراقة دماء الأمريكيين".

وتابع: "أعني أنها كانت خطوة جريئة ومتهورة، لكنها كانت مدروسة جيدا، لقد كانت محكمة التخطيط، كان لدي جيشنا الوقت الكافي للإعداد لها وتوفير الموارد، ثم قام ترامب بتلك الخطوة الجريئة ومن خلالها، قلبنا هذا الوضع رأسا على عقب وسيستفيد الأمريكيون من ذلك".

وزير الحرب الأمريكى يكشف أهداف بلاده من نفط فنزويلا

وقال هيجيست، إن واشنطن يمكنها الآن مساعدة شعبي فنزويلا والولايات المتحدة في أعقاب "الغارة الأكثر تعقيدا والأكثر نجاحا على الإطلاق للعمليات الخاصة المشتركة".

وأشار أيضا إلى أنه سيتم إجراء إصلاح شامل لقطاع النفط غير الفعال في فنزويلا، قائلا: "كانت مستودعات النفط هذه تعمل بقدرة 20 بالمئة وهذا سوف يتغير".

