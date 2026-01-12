الإثنين 12 يناير 2026
خارج الحدود

81 منافسا، الاتحاد الوطني الكردستاني يحسم مرشحه الوحيد لرئاسة العراق

العراق
العراق
أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) الاثنين موقفه الرسمي النهائي بشأن مرشحه لرئاسة الجمهورية العراقية، مؤكدا أن نزار آميدي هو المرشح الوحيد الذي قدمه الحزب، ونافيا تبنيه أي أسماء أخرى.

الترشح الرسمي

وقال علي إن "الأسماء الأخرى التي ظهرت قُدمت بصفة فردية ولا تمثل الترشيح الرسمي الصادر عن مؤسسات الحزب"، فيما كشف الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري أن عدد المتقدمين للمنصب السيادي الأول وصل إلى 81 مرشحًا.

وفي سياق متصل، أفادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عديلة حمود بتطورات داخل الإطار التنسيقي حول ملف رئاسة الوزراء، مؤكدة حسم المنافسة لصالح زعيم الائتلاف نوري المالكي بعد تنازل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني رسميًا عن ترشيحه.

وأوضحت حمود أن "السوداني يرحب بتولي نوري المالكي  رئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرة إلى أن الاتفاق الداخلي أنهى الخلافات ووضع حدًا للتباينات، مع التأكيد على أن "الفترة المقبلة لن تتجاوز 15 يومًا" لإتمام التكليف الرسمي وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وفق السقوف الدستورية.

