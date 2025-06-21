أبرزهم الشيعة الإثنى عشرية ومجاهدو خلق، خريطة الطوائف الدينية والسياسية في إيران

كشفت تقارير أمريكية عن تردد إدارة الرئيس دونالد ترامب في ضرب إيران والقضاء على النظام الملالي خشية تكرار السيناريو الذي حدث في ليبيا والعراق، وذلك لأن طهران تتكون من عدة طوائف وفصائل معارضة وفي حال حدوث انهيار للنظام الراهن يصعب إعادة الاستقرار لهذا البلد الإسلامي.

خريطة الطوائف الدينية والسياسية في إيران

وتضم إيران مجموعات إثنية كبيرة أخرى قد تختلف تطلعاتها السياسية والاجتماعية، فما هي الخريطة الديمغرافية لإيران، وكيف تنعكس على المشهد السياسي الداخلي؟



تشير التقديرات الرسمية الصادرة عام 2024 إلى أن عدد سكان إيران يبلغ نحو 85.96 مليون نسمة، في حين تُظهر تقديرات مستقلة بعض التباين مع الأرقام الرسمية، إذ تُقدّر عدد السكان بحوالي 90 إلى 92 مليون نسمة.

نحو 89% من الإيرانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية الإثني عشرية، التي تُعد الدين الرسمي للدولة. ويشكل السنة حوالي 9% من السكان، في حين تُقدر نسبة المسيحيين بنحو 0.5%، والزرادشتيين بـ0.05%، واليهود بـ0.03%. أما أتباع الديانة البهائية، رغم أن ديانتهم غير معترف بها رسميا وممنوعة، فتُقدر نسبتهم بحوالي 2%.



الفرس

يشكل الفرس ما بين 50% و60% من الشعب الإيراني وفق تقديرات مختلفة، وينتشرون بشكل رئيسي في المدن الكبرى وكذلك في المناطق الريفية من الهضبة الإيرانية الوسطى. وينتمي معظم الفرس إلى الطائفة الشيعية الإثني عشرية، مع وجود أقلية صغيرة من المسلمين السنة في بعض الأرياف المهمشة.

ورغم أن النظام الإيراني يعتمد تاريخيًا على هذه المجموعة كعموده الفقري، إلا أن الأصوات المعارضة داخلها بدأت تبرز بوضوح، خاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وتتركز هذه المعارضة بشكل خاص بين الشباب والطبقات الوسطى في المدن الكبرى، بينما يميل السكان الريفيون المحافظون إلى دعم النظام بدرجة أكبر.

الأذريون

تحتل المجموعة الأذرية المرتبة الثانية من حيث الوزن الديموغرافي في إيران، حيث تشكل ما بين 20% و25% من السكان، أي نحو 18 إلى 20 مليون نسمة. وينتمي معظم الأذريين إلى الطائفة الشيعية الإثنى عشرية.

يعيش الأذريون بشكل رئيسي في شمال غرب إيران، في محافظات أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، أردبيل، وزنجان، كما لهم حضور كبير في العاصمة طهران. ويتحدثون اللغة الأذرية التي تنتمي إلى عائلة اللغات التركية، إلى جانب اللغة الفارسية.

الأكراد: المعارضون التاريخيون

يمثل الأكراد نحو 7% إلى 10% من سكان إيران، أي ما يقارب 6 إلى 8 ملايين نسمة، ويتمركزون بشكل رئيسي في غرب البلاد، في منطقة كردستان الإيرانية. ويتحدثون عدة لهجات كردية متنوعة.

وعلى خلاف الأغلبية الشيعية، ينتمي الأكراد إلى الطائفة السنية، بالإضافة إلى وجود أقليات من اليزيديين والمسيحيين بينهم.

- العرب: انتماء وطني رغم الشعور بالإقصاء



يشكل العرب ما بين 2 إلى 3% من سكان إيران، أي نحو ثلاثة ملايين نسمة، ويتركزون بشكل أساسي في محافظة خوزستان، جنوب غرب البلاد، على الحدود مع العراق. يتحدث معظمهم اللهجة العربية المحلية (العربية الخوزستانية)

ينتمي حوالي 70 إلى 80% من العرب الإيرانيين إلى الطائفة الشيعية، والأقلية المتبقية إلى الطائفة السنية.

وتتسم العلاقة بين هذه المجموعة والنظام الإيراني بالتعقيد، إذ تعاني مناطقهم من تهميش اقتصادي وتنموي واضح، وتفتقر إلى الاستثمارات رغم ثروتها النفطية. وقد شهدت خوزستان احتجاجات واسعة في عامي 2005 و2006، قوبلت بقمع شديد واعتقالات.

من هي المعارضة المرشحة لإسقاط النظام ؟

المعارضة الإيرانية تتكون من مجموعة من الفصائل والتيارات السياسية المختلفة، التي تتنوع أيديولوجياتها وأهدافها وتوجهاتها، لكنها تتفق جميعًا في معارضة النظام الحالي في إيران.

1. مجاهدي خلق (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ):



تأسست عام 1965 كمنظمة إسلامية اشتراكية، وهي واحدة من أقوى وأكبر الفصائل المعارضة وتتبنى أهدافًا ديمقراطية علمانية، وتركز على إسقاط النظام الحالي.



لديها شبكة دولية قوية وتمويل جيد من بعض الحكومات الغربية.



2. حركات القوميات العرقية:



تسعى لتحقيق حقوق الأقليات العرقية مثل الأذريين والكرد والبلوش والعرب، وتطالب بالحكم الذاتي أو حتى الانفصال في بعض الحالات.



3. الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI):

حزب يساري قومي كردي يسعى إلى تحقيق الحكم الذاتي للكرد في إيران.، ويمتلك جناحًا مسلحًا، وينشط في مناطق إقليم كردستان الإيراني.



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