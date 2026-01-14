بيان مشترك من الوسطاء بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة

18 حجم الخط

رحب الوسطاء بشأن غزة، جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، فى خطوة تعد تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

وأعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

بدء عملية نزع السلاح الكامل وإعادة الإعمار

في غضون ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.

قال ويتكوف وفق ما نقل موقع “بلومبرج”، إن المرحلة الثانية من خطة غزة، ترسخ لإدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في القطاع، مشيرا إلى أن أمريكا تتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتنتظر من الحركة إعادة جثمان الرهينة الأخير على الفور، وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة.

وأضاف ويتكوف: "المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة تشمل بدء عملية نزع السلاح الكامل وإعادة الإعمار"، لافتا إلي أن المرحلة الأولى من خطة السلام قدمت مساعدات إنسانية كبيرة وحافظت على وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأمريكي، ممتنون للغاية لـ مصر وتركيا وقطر، على جهود الوساطة التي لا غنى عنها والتي أسهمت في تحقيق كل هذا التقدم حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.