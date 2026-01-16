الجمعة 16 يناير 2026
يا ترى إيه الحكاية، رضا البحراوي يشوق جمهوره بمفاجأة من العيار الثقيل

رضا البحراوي
رضا البحراوي
حالة من الحماس سيطرت على محبي ومتابعي نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي، بعدما كشف بشكل مفاجئ عن تحضيره لعمل جديد سيكون بمثابة "مفاجأة كبرى" لجمهوره خلال الفترة القادمة.

البحراوي، الذي يعيش حالة من النشاط الفني الكبير، لم يكشف عن تفاصيل المفاجأة بشكل كامل، هل هي أغنية "سينجل" جديدة بموسيقى مختلفة؟ أم تعاون (دويتو) عالمي؟ أم مشروع سينمائي جديد يدخل به عالم التمثيل؟

فور انتشار الخبر تفاعل الجمهور، وانهالت التعليقات من "عشاق البحراوي" الذين بدأوا في تخمين نوع المفاجأة، مؤكدين انتظارهم لأي عمل جديد يحمل بصمته وصوته المميز الذي دائمًا ما يتصدر "التريند".

وحتى الآن، يلتزم البحراوي وفريق عمله بالكتمان حول التفاصيل، مع وعد بأن يتم الإعلان عنها رسميًا في وقت قريب جدًا ليكون العمل هو "حديث الموسم".

