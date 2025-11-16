إيران تكشف تفاصيل أول قصف إسرائيلي استهدف موقعا نوويا في حرب الـ12 يوما

18 حجم الخط

أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن أمله من الغرب في وقف سياسة الكيل بمكيالين وعدم استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إسلامي، خلال المؤتمر الدولي “القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع”: إن "الغرب يسعى لانتهاج سياسته السابقة تجاهنا خلال اجتماع الوكالة الدولية المقبل"، مشيرا إلى أن "هناك مشروع قرار ضد إيران في اجتماع الوكالة الدولية سيكون تكرارا لاتهامات سابقة".

وكشف أن أول موقع قصفته إسرائيل كان مصنعًا ينتج صفائح الوقود لمفاعل طهران، لافتا إلى أنها "استهدفت في عدوانها أيضا مفاعلا لإنتاج أدوية مشعة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

أضاف أن "سوء استخدام المعلومات السرية للوكالة يعد انتهاكًا واضحًا للنظام القانون الدولي وتهديدًا لأمن جميع الدول"، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبلّغ عن أداء جميع الأطراف وليس توجيه الانتقادات لإيران فقط.

