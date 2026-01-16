افتتحه السيسي اليوم، كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم (صور)

18 حجم الخط

أدّى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

مسجد العزيز الحكيم – المقطم.

يقع في شارع 17 خلف نادي الشرق.

تم إنشاء المسجد بواسطة الهيئة الهندسية.

تبلغ مساحة المسجد 4 أفدنة (حوالي 16,000 متر مربع).

يضم المسجد:

قاعة مناسبات كبرى.

قاعتين مناسبات صغيرتين.

عيادات.

حضانات أطفال.

فصولا تعليمية.

عدد 2 أسانسير للسيدات.

عدد 2 أسانسير للقاعات.

مبنى السبيل.

نقشا محفورا لسورة الكهف.

دورات مياه للرجال.

دورات مياه للسيدات.

دورات مياه مخصصة للقاعات.

غرفة الإمام.

غرفة ساوند سيستم.

غرف خدمات للتحكم في الكهرباء.

باركينج سيارات.

1400 مصلى (مصلى رجالي فقط.

250 مصلى (مصلى السيدات).

تكييفات مركزية تغطي المسجد بالكامل.

