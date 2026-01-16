الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هاري ستايلز يعلن ألبومه الجديد "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

هاري ستايلز، فيتو
هاري ستايلز، فيتو
18 حجم الخط

كشف النجم البريطاني هاري ستايلز عن عودته المرتقبة إلى الساحة الموسيقية بألبوم جديد يحمل عنوان "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

وجاء هذا الإعلان بعد حملة ترويجية غامضة بدأت منذ ديسمبر الماضي، اعتمد خلالها ستايلز على رسائل مشفرة ومواقع إلكترونية مبهمة وملاحظات صوتية، تمحورت جميعها حول عبارة واحدة: "نحن ننتمي إلى بعضنا".

ومن المقرر طرح الألبوم الجديد في 6 مارس المقبل، ليكون العمل التالي لألبومه الناجح "Harry’s House" الذي صدر عام 2022، وحقق مبيعات تجاوزت أربعة ملايين نسخة عالميًّا، بالإضافة إلى حصده جوائز "أفضل ألبوم" في حفلي "جرامي" و"بريت".

البوم هاري ستايلز الجديد

وكشف النجم العالمي عن غلاف ألبومه الرابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الصورة واقفا في حقل مفتوح تحت كرة "ديسكو" عملاقة، مرتديا نظارات سباحة. 

غلاف البوم هاري ستايلز، فيتو
غلاف البوم هاري ستايلز، فيتو

وأوضح البيان الصحفي الذي أصدره هاري أن الألبوم يتضمن 12 اغنية، وتولى إنتاجه المنفذ زميله ومساعده الفني الدائم كيد هاربون.

ورغم هذا الإعلان الرسمي، لم يطرح ستايلز أي مقاطع موسيقية من المشروع الجديد حتى الآن، ومع ذلك، فتح باب الطلب المسبق للألبوم الذي يتوفر بنسخ متنوعة تشمل أسطوانات والأقراص المدمجة (CD)، بالإضافة إلى مجموعة خاصة تضم كاميرا فيلم ذات إصدار محدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاري ستايلز All The Time Disco, Occasionally Kiss All The Time Disco, Occasionally Harry s House البوم هاري ستايلز الجديد النجم البريطاني هاري ستايلز
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

انخفاض اليوريا وتباين نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سيارة مخصوص لنقله "رايح جاي"، تفاصيل عرض جون إدوارد لمشجع الزمالك الوحيد بمباراة المصري

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تجهيز كفتة خضار للتفريز

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16

ارتفاع عباد الشمس وانخفاض "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

سرية جدا وخطرة، تسريبات جديدة في البنتاجون تهز واشنطن والبيت الأبيض يعترف (فيديو)

في ذكرى عرضه، قصة فيلم "خان الخليلي" من صدفة سميرة أحمد إلى إغماء آمال زايد بسبب مشهد

خدمات

المزيد

حجب الرؤية بالكامل، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية ونصائح للسائقين

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

قيمة رمزية كبيرة والآلاف يتهافتون لامتلاكها، تفاصيل بيع سيارة الشيخ الشعراوي (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية