الجمعة 16 يناير 2026
تجهيزات خاصة لحفلات فبراير في ساقية الصاوي

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك عن إتمام جاهزيتها لاستقبال موسم حفلات شهر فبراير المقبل، والذي يشهد مجموعة من التجهيزات الخاصة والاستثنائية لمواكبة الإقبال الجماهيري المتوقع، وتوفير تجربة فنية متكاملة تليق بجمهور الساقية العريض.

تحديثات البنية التحتية والتقنية

وكشفت إدارة الساقية عن إجراء عمليات صيانة وتحديث شاملة لكافة الأنظمة التقنية في القاعات الرئيسية (النهر، الحكمة، والكلمة)، شملت تطوير أنظمة الهندسة الصوتية لضمان توزيع صوتي نقي يتناسب مع مختلف الألوان الموسيقية، بالإضافة إلى تزويد المسارح بأحدث تقنيات الإضاءة الديناميكية التي تضفي أجواءً بصرية تتناغم مع طبيعة العروض المقدمة.

خطة إدارة الحشود

وفي إطار سعيها لتسهيل حركة الزوار، وضعت الإدارة خطة تنظيمية جديدة تشمل: تفعيل منظومة الدخول الذكي: لضمان سرعة التحقق من التذاكر الإلكترونية وتقليل زمن الانتظار عند البوابات، وتكثيف الأطقم التنظيمية، ونشر فرق من المتطوعين والمنظمين في كافة أرجاء الساقية لإرشاد الجمهور وتقديم الدفع اللوجستي اللازم، وتجهيز مناطق الانتظار بإعادة تأهيل الاستراحات المطلة على النيل لتوفير أجواء مريحة للجمهور قبل بدء الحفلات.

طابع "فبراير" الخاص

وتكتسي الساقية بطابع ديكوري خاص يجمع بين العراقة والبهجة، حيث تم تخصيص زوايا للتصوير التذكاري تعكس الهوية البصرية لشهر فبراير والاحتفاء بالأجواء الشتوية الدافئة.

كما تمت مراجعة كافة إجراءات السلامة والأمان داخل القاعات لضمان خروج الفعاليات بأفضل صورة ممكنة.

تنوع المحتوى الفني

يذكر أن جدول فبراير يضم نخبة من كبار الفنانين والفرق المستقلة، إلى جانب العروض التراثية لمسرح العرائس، مما دفع الإدارة لرفع كفاءة الخدمات المساندة (مثل منافذ البيع والخدمات العامة) لاستيعاب الكثافات العددية المعتادة في هذا الموسم من العام.

