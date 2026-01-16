باستثمارات 72 مليون جنيه، خطة شاملة لتطوير 15 وحدة صحية بالمنوفية

18 حجم الخط

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة، باستثمارات تزيد على 72 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لمديرية الشئون الصحية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية وتدعيم البنية التحتية للمنشآت الصحية وتطويرها، بما يواكب التطور في أداء الخدمات الطبية وتقديمها بصورة أفضل وأسرع للمواطنين.

استثمارات لدعم البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية



وأكد محافظ المنوفية أن الخطة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الصحة للنهوض بالبنية التحتية للقطاع الصحي، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومجهزة بأحدث الإمكانيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة حياته.



تطوير وحدات صحية بمراكز شبين الكوم وتلا والسادات وبركة السبع



ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بالمنوفية أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تشمل الوحدات الصحية في (شنوان، كفر طنبدى، ميت خلف، مليج، الماي) بمركز شبين الكوم، ووحدات (كوم مازن، كفر السكرية، الكمايشة، زرقان، كفر طبلوها، زنارة، صفط جدام) بمركز تلا، بالإضافة إلى الوحدات الصحية بالأخماس والإصلاح بمدينة السادات، والمركز الصحي ببركة السبع، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



توجيهات بالبدء الفوري فى التطوير والمتابعة المستمرة



ووجه محافظ المنوفية مديرية الصحة بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مع المتابعة المستمرة لتسريع إجراءات الطرح وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن تطوير الوحدات الصحية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المنظومة الطبية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة.



صحة المواطن على رأس أولويات الدولة



واختتم محافظ المنوفية تصريحاته بالتأكيد على أن ما يشهده قطاع الصحة بالمحافظة من تطورات يعكس اهتمام القيادة السياسية البالغ بصحة المواطن، وسعي الدولة الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة من خلال إنشاء صروح طبية جديدة وتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية، باعتبار قطاع الصحة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.