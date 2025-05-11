الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات

افتتحت وزارة الصحة والسكان، 14 قسمًا للعلاج الطبيعي في الوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف المحافظات، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على تطوير خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي وتعزيز الوصول إليها.

تجهيز أقسام جديدة للعلاج الطبيعي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتجهيز أقسام جديدة للعلاج الطبيعي، وتطوير أخرى قائمة بالفعل، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية.

وقال «عبد الغفار»: إن أقسام العلاج الطبيعي التي تم افتتاحها تضمنت وحدة كفر مجر بمحافظة كفر الشيخ، وطب الأسرة بجحدم إدارة منفلوط بمحافظة أسيوط، والراهب، وكفر طنبدي، وسلامون، وبمم، وكمشيش بمحافظة المنوفية، وبوحدة القطا إدارة القناطر غرب بمحافظة الجيزة، وأحمدية أبو الفتوح بإدارة بلقاس، وسلامون القماش بإدارة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم افتتاح وحدة علاج طبيعي لذوي الهمم بوحدة بني هاني بإدارة إهناسيا في محافظة بني سويف، إلى جانب افتتاح وحدتي علاج طبيعي للأطفال، الأولى بمستشفى حميات الإسماعيلية، والثانية بمستشفى حميات المحلة بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العدوة بمحافظة المنيا وتوفير خدمة العلاج الطبيعي بوحدة الكلى والعناية بالمستشفى.

تجهيز وتشغيل وحدات العلاج الطبيعي في وحدات السالمية

وتابع «عبد الغفار» أنه تم تجهيز وتشغيل وحدات العلاج الطبيعي في وحدات السالمية، وروينة، وحصة الغنيمي، والزهراء، ونصرة، والكراكات بإدارة بيلا، وغرب تيره بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ووحدة الرياض بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى تجهيز عيادتين لذوي الهمم بوحدة مازورة ومنية الجيد بمحافظة بني سويف.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، إلى تزويد عدد من وحدات ومراكز العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة، لرفع كفاءة الأقسام القائمة وتحسين جودة الخدمة، حيث تم تجهيز وحدات كفر مجر، والسالمية، وروينه، والزعفران، والحمراء، والمنشأة الكبرى، ودمرو، وسيدي طلحة، ومستشفيات كفر الشيخ العام، ومطوبس، وحميات بيلا، وسيدي سالم بأجهزة متنوعة، تضمنت موجات فوق صوتية، وتنبيه عضلي، وليزر، وأشعة تحت الحمراء، وجهاز شد فقرات، وجهاز فابريتور.

دعم مستشفيي أبو كبير والصوفية بمحافظة الشرقية بعدد من أجهزة العلاج الطبيعي

وتابع الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العدوة في محافظة المنيا بأجهزة متطورة، شملت أشعة تحت الحمراء، والجهاز اللمفاوي، وتنبيه عضلي، وشمع برافين، وجهاز مساج، كما تم تزويد مركزي المعراج والمعصرة الطبيين بمحافظة القاهرة بأجهزة موجات صوتية وأجهزة متعددة للعلاج الطبيعي، ومركز المندرة بمحافظة الإسكندرية بمشاية كهربائية، لافتًا إلى دعم مستشفيي أبو كبير والصوفية بمحافظة الشرقية بعدد من أجهزة العلاج الطبيعي، مع تخصيص وحدة للأطفال في الصوفية، بالإضافة إلى تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة الميناء في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وذكر أن جهود الإدارة العامة للعلاج الطبيعي للارتقاء بالكوادر البشرية، تضمنت تنفيذ أيام علمية وندوات تثقيفية، شملت موضوعات تخصصية، منها متلازمة العصب الأوسط (median nerve neuropathy) والانزلاق الغضروفي العنقي، والتأهيل بعد كسور الرسغ، وآلام أسفل الظهر، ودور العلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوي، لافتًا إلى تنفيذ 30 دورة تدريبية لأخصائي وممارسي العلاج الطبيعي في محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، وأسيوط، وبني سويف، والقليوبية، والمنوفية، وقنا، بهدف تطوير المهارات السريرية ورفع كفاءة الأداء المهني.

وأردف أنه تم عقد عدة لجان فنية لفحص أجهزة العلاج الطبيعي بالمخازن، وشملت أجهزة موجات فوق صوتية، وشد فقرات، وليزر، وشوك ويف، ونيوماتك، ومالتي كرنت، وسي بي إم، و5 أجهزة Tractionو5 أجهزة ليزر، و8 أجهزة مركبة Compo، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والوحدات وفقًا لاحتياجات كل جهة.

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