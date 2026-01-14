منافسة حادة في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

18 حجم الخط

شهدت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب وعددها 25 لجنة، منافسة شديدة حيث تقدم عدد من النواب من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس والمستقلين للترشح على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وكانت أبرز المنافسات في انتخابات هيئات مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي، السياحة والطيران المدني، الخطة والموازنة، النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الصحية التي شهدت زخما واسعا في انتخابات وكيليها.

وأعلن المستشار هشام بدوي. رئيس مجلس النواب، بجلسة المجلس الثالثة المعقودة اليوم الأربعاء نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، مقدما التهنئة للفائزين داعيا لهم بمزيد من التقدم في ممارسة العمل البرلماني.

ونجحت السيدات في الحصول على عدد من المناصب في هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

3 نائبات في منصب رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

وفازت 3 نائبات بمنصب رئيس اللجنة، حيث تترأس النائبة سحر طلعت مصطفى، لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

تفاصيل حصول السيدات على مناصب في هيئات مكاتب اللجان النوعية

كما حصلت النائبة راندا مصطفى على منصب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتورة ثريا البدوي، رئيسا للجنة الإعلام والثقافة والآثار.

كما فازت 7 نائبات بمنصب الوكيل، و5 أخريات في منصب أمين السر، في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.

واعتمد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتم اختيار رئيسا لكل لجنة، ووكيلين، وأمينا للسر.

مستقبل وطن في المقدمة بخريطة توزيع اللجان النوعية

وحصد حزب مستقبل وطن، رئاسة 12 لجنة نوعية، يليه حزب حماة وطن بـ 6 رؤساء لجان، وحزب الجبهة الوطنية بـ4 رؤساء لجان، ثم حزب الشعب الجمهوري برئاسة لجنة واحدة فقط.

وحصدت كتلة المعينين بمجلس النواب الفوز بلجنة واحدة فقط وهي لجنة العلاقات الخارجية برئاسة سامح شكري، وراندا مصطفى في لجنة التضامن الاجتماعي.

“فيتو” تنشر في التقرير التالي: الانتماء الحزبي لهيئات مكاتب اللجان النوعية كالتالي:

تشكيل اللجان النوعية

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

محمد عيد محمد محجوب، رئيسا (مستقل).

علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن، وكيلا (جبهة).

طاهر زكريا عبد المنعم الخولي، وكيلا (مستقل).

خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر، أمينا للسر، (مستقبل وطن).

ثانيا: لجنة الخطة والموازنة

محمد السيد محمد سليمان، رئيسا (مستقبل وطن).

مصطفى سيد محمد سالم، وكيلا (مستقبل وطن).

عبد المنعم علي عبد المنعم إمام، وكيلا (العدل).

أكمل سامي نجاتي خطاب، أمينا للسر (مستقل، تنسيقية).

ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية

طارق عثمان أحمد شكري، رئيسا (مستقبل وطن).

أيمن محسب سالم فرج، وكيلا (وفد).

سامي صبحي عليوة شاهين، وكيلا (حماة وطن ).

سعيد منور منصور موسى، أمينا للسر (الشعب الجمهوري).

رابعا: لجنة العلاقات الخارجية

سامح حسن شكري صالح سليم، رئيسا (مستقل، معين).

سحر محمد بهاء الدين جوده البزار، وكيلا (مستقبل وطن).

هايدي المغازي فهمي المغازي، وكيلا (العدل، تنسيقية ).

أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة، أمينا للسر (مستقبل وطن).

خامسا: لجنة الشئون العربية

محمد صلاح صالح أبو هميلة، رئيسا (الشعب الجمهوري).

محمد السيد طلبه علي سلام، وكيلا (الجبهة الوطنية).

محمد محمد أسعد إبراهيم، وكيلا (حماة الوطن).

محمد أحمد أحمد زايد، أمينا للسر (مستقبل وطن).

سادسا: لجنة الشئون الأفريقية

شريف مصطفى مصطفى الجبلي، رئيسا (مستقبل وطن).

محمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم، وكيلا (مستقبل وطن).

أشرف سعد راغب سليمان، وكيلا (حماة الوطن).

محمد يسري محمد شحاتة عبادة، أمينا للسر (الشعب الجمهوري).

سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى

محمد عباس حلمي محمد هاشم، رئيسا (حماة الوطن).

إبراهيم مصري أحمد المصري، وكيلا (مستقبل وطن).

جمال محمد عبد العاطي بسيوني، وكيلا (حماة الوطن).

محمد عبد الرحمن راضي محمد، أمينا للسر (مستقبل وطن).

ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى

عاطف عبد الحميد عواد ناصر، رئيسا (مستقبل وطن).

نافع عبد الهادي مرسي أبو الحمد، وكيلا (حماة الوطن).

محمد عبد الله عبد الله زين الدين، وكيلا (مستقبل وطن).

أحمد حلمي محمد محمود حسنين، أمينا للسر (الجبهة الوطنية).

تاسعًا: لجنة القوى العاملة

محمد محمود أحمد سعفان، رئيسا (مستقبل وطن).

إيهاب منصور بسطاوي منصور، وكيلا (المصري الديمقراطي).

راوية مختار محمود عبد المقصود، وكيلا (الإصلاح والتنمية).

رشا حسني عبد الرحمن حسن (رشا مبروك)، أمينا للسر (مستقبل وطن).

عاشرًا: لجنة الصناعة

أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، رئيسا (حماة الوطن).

محمد سيد أحمد جنيدي، وكيلا (الشعب الجمهوري).

السيد سمير السيد عبد المقصود، وكيلا (مستقبل وطن).

مصطفى عبد الكريم محمد البهي، أمينا للسر (الشعب الجمهوري).

حادي عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

محمد جمال عبد القادر الجارحي، رئيسا (مستقبل وطن).

محمد أمين أمين الدخميسي، وكيلا (الجبهة الوطنية).

محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة)، وكيلا (مستقبل وطن).

محمد علي يوسف مرسي، أمينا للسر (الجبهة الوطنية).

ثاني عشر: لجنة الطاقة والبيئة

طارق أحمد عبد القادر الملا، رئيسا (مستقبل وطن).

رشا عبد الفتاح السيد رمضان، وكيلا (مستقبل وطن).

خالد عبد العظيم أحمد عبد المولى، وكيلا (مستقبل وطن).

محمد أحمد سعيد الحداد، أمينا للسر (حماة الوطن).

ثالث عشر: لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

السيد محمد مرزوق القصير، رئيسا (الجبهة الوطنية).

فريد محمد فريد واصل، وكيلا (حماة الوطن).

صقر عبد الفتاح صقر موسى صقر، وكيلا (مستقبل وطن).

حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة)، أمينا للسر (مستقبل وطن).

رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، رئيسا (حماة وطن).

ماجدة السيد محمد بكري، وكيلا (مستقبل وطن).

لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، وكيلا (مستقبل وطن).

أحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد، أمينا للسر (مستقبل وطن).

خامس عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف

عمرو مصطفى حسنين الورداني، رئيسا (حماة وطن ).

طارق محمدي عبد الحميد خليفة، وكيلا (الجبهة الوطنية).

زكريا محمد السيد حسان، وكيلا (مستقبل وطن).

إنجي مراد منير فهيم، أمينا للسر (الجبهة الوطنية).

سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

راندا محمد أحمد مصطفى، رئيسا، (حماة وطن).

السعيد عبد العظيم عمارة خضر، وكيلا (مستقبل وطن).

أحمد فتحي محمد عبد الحميد، وكيلا (الجبهة الوطنية، ). تنسيقية).

مروة محمد عبد الغني عبد المجيد، أمينا للسر (حماة الوطن).

سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن، رئيسا (مستقبل وطن).

عماد الدين حسن أحمد محمد، وكيلا (الجبهة الوطنية).

إنجي أنور محمد بدر، وكيلا (حماة الوطن).

ضحى مصطفى محمد محمد عاصي، أمينا للسر (التجمع).

ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى

سحر طلعت مصطفى إبراهيم، رئيسا (مستقبل وطن).

هشام حسين محمد حسن، وكيلا (مستقبل وطن).

عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش، وكيلا (التنسيقية، مستقل)

أحمد السيد أحمد الأشموني، أمينا للسر (حماة وطن).

تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية

شريف باشا سيف بشاي، رئيسا (الجبهة).

كريم بدر حلمي رزق الله، وكيلا (مستقبل وطن).

محمد مجدي سعد علي مرشد، وكيلا (المؤتمر).

سمير محمد إبراهيم الخولي، أمينا للسر (حماة وطن).

عشرون: لجنة النقل والمواصلات

محمد عبد الرازق محمد السيد عوض (وحيد قرقر)، رئيسا (مستقبل وطن).

خالد أحمد محمد شلبي، وكيلا (مستقبل وطن).

محمد أحمد مصيلحي علي، وكيلا (مستقبل وطن).

أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـي، أمينا للسر (حماة الوطن).

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أحمد رجب شحات محمد بدوي، رئيسا (مستقبل وطن).

محمود حسين طاهر عبد اللطيف، وكيلا.

مها رزق عبد الناصر الطرهونـي، وكيلا (المصري الديمقراطي الاجتماعي).

مصطفى أيمن محمد رأفت جبر، أمينا للسر (الجبهة الوطنية).

الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

أحمد محمد سعيد محمد شلبي، رئيسا (الجبهة الوطنية).

أمين محمد علي مسعود، وكيلا (مستقبل وطن).

مختار همام مرسي أحمد، وكيلا (حماة الوطن).

محمود محمود طاهر السيد، أمينا للسر (مستقبل وطن).

الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية

محمود سيد عبد الحميد شعراوي، رئيسا (الجبهة).

محمد عطية إبراهيم الفيومي، وكيلا (الحرية المصري).

نادر أحمد محمد الداجن، وكيلا (مستقبل وطن).

أحمد مجدي عبد المعبود عبد العزيز، أمينا للسر (حماة وطن).

الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة

محمد السيد محمد مجاهد، رئيسا (حماة الوطن).

سامر محمد أحمد التلاوي، وكيلا (مستقبل وطن).

ثروت محمد فكري فؤاد سويلم، وكيلا (مستقل).

شذا أحمد عبد الله حبيب، أمينا للسر (الشعب الجمهوري).

الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:

طارق محمد عبد الحميد رضوان، رئيسا (مستقبل وطن).

ياسر محمد إسماعيل الهضيبي، وكيلا (الوفد).

محمد تيسير محمد رزق مطر، وكيلا، (إرادة جيل، التنسيقية).

محمد مجدي فريد محمد، أمينا للسر، (الإصلاح والتنمية، تنسيقية).

