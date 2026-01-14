7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب 2026

18 حجم الخط

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عن تولى 7 وزراء سابقين مناصب رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

وضمت قائمة الوزراء الفائزين بمنصب رئيس لجنة نوعية في مجلس النواب ما يلي:

سامح حسن شكري صالح سليم، رئيسا للجنة العلاقات الخارجية .

محمد عباس حلمي محمد هاشم، رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي.

محمد محمود أحمد سعفان، رئيسا للجنة القوى العاملة.

طارق أحمد عبد القادر الملا، رئيسا للجنة الطاقة والبيئة.

السيد محمد مرزوق القصير، رئيسا للجنة الصناعة والري.

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، رئيسا للجنة التعليم .

محمود سيد عبد الحميد شعراوي، رئيسا للجنة الإدارة المحلية.

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وأسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25

وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي:

أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

محمد عيد محمد محجوب، رئيسا.

علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن، وكيلا.

طاهر زكريا عبد المنعم الخولي، وكيلا.

خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر، أمينا للسر.

ثانيا: لجنة الخطة والموازنة

محمد السيد محمد سليمان، رئيسا.

مصطفى سيد محمد سالم، وكيلا.

عبد المنعم علي عبد المنعم إمام، وكيلا.

أكل سامي نجاتي خطاب، أمينا للسر.

ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية

طارق عثمان أحمد شكري، رئيسا.

أيمن محسب سالم فرج، وكيلا.

سامي صبحي عليوة شاهين، وكيلا.

سعيد منور منصور موسى، أمينا للسر.

رابعا: لجنة العلاقات الخارجية

سامح حسن شكري صالح سليم، رئيسا.

سحر محمد بهاء الدين جوده البزار، وكيلا.

هايدي المغازي فهمي المغازي، وكيلا.

أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة، أمينا للسر.

خامسا: لجنة الشئون العربية

محمد صلاح صالح أبو هميلة، رئيسا.

محمد السيد طلبه علي سلام، وكيلا.

محمد محمد أسعد إبراهيم، وكيلا.

محمد أحمد أحمد زايد، أمينا للسر.

سادسا: لجنة الشئون الأفريقية

شريف مصطفى مصطفى الجبلي، رئيسا.

محمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم، وكيلا.

أشرف سعد راغب سليمان، وكيلا.

محمد يسري محمد شحاتة عبادة، أمينا للسر.

سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومي

محمد عباس حلمي محمد هاشم، رئيسا.

إبراهيم مصري أحمد المصري، وكيلا.

جمال محمد عبد العاطي بسيوني، وكيلا.

محمد عبد الرحمن راضي محمد، أمينا للسر.

ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى

عاطف عبد الحميد عواد ناصر، رئيسا.

نافع عبد الهادي مرسي أبو الحمد، وكيلا.

محمد عبد الله عبد الله زين الدين، وكيلا.

أحمد حلمي محمد محمود حسنين، أمينا للسر.

تاسعًا: لجنة القوى العاملة

محمد محمود أحمد سعفان، رئيسا.

إيهاب منصور بسطاوي منصور، وكيلا.

راوية مختار محمود عبد المقصود، وكيلا.

رشا حسني عبد الرحمن حسن (رشا مبروك)، أمينا للسر.

عاشرًا: لجنة الصناعة

أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، رئيسا.

محمد سيد أحمد جنيدي، وكيلا.

السيد سمير السيد عبد المقصود، وكيلا.

مصطفى عبد الكريم محمد البهي، أمينا للسر.

حادي عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

محمد جمال عبد القادر الجارحي، رئيسا.

محمد أمين أمين الدخميسي، وكيلا.

محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة)، وكيلا.

محمد علي يوسف مرسي، أمينا للسر.

ثاني عشر: لجنة الطاقة والبيئة

طارق أحمد عبد القادر الملا، رئيسا.

رشا عبد الفتاح السيد رمضان، وكيلا.

خالد عبد العظيم أحمد عبد المولى، وكيلا.

محمد أحمد سعيد الحداد، أمينا للسر.

ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

السيد محمد مرزوق القصير، رئيسا.

فريد محمد فريد واصل، وكيلا.

صقر عبد الفتاح صقر موسى صقر، وكيلا.

حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة)، أمينا للسر.

رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، رئيسا.

ماجدة السيد محمد بكري، وكيلا.

لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، وكيلا.

أحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد، أمينا للسر.

خامس عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف

عمرو مصطفى حسنين الورداني، رئيسا.

طارق محمدي عبد الحميد خليفة، وكيلا.

زكريا محمد السيد حسان، وكيلا.

إنجي مراد منير فهيم، أمينا للسر.

سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة:

راندا محمد أحمد مصطفى، رئيسا.

السعيد عبد العظيم عمارة خضر، وكيلا.

أحمد فتحي محمد عبد الحميد، وكيلا.

مروة محمد عبد الغني عبد المجيد، أمينا للسر.

سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن، رئيسا.

عماد الدين حسن أحمد محمد، وكيلا.

إنجي أنور محمد بدر، وكيلا.

ضحى مصطفى محمد محمد عاصي، أمينا للسر.

ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدني

سحر طلعت مصطفى إبراهيم، رئيسا.

هشام حسين محمد حسن، وكيلا.

عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش، وكيلا.

أحمد السيد أحمد الأشموني، أمينا للسر.

تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية

شريف باشا سيف بشاي، رئيسا.

كريم بدر حلمي رزق الله، وكيلا.

محمد مجدي سعد علي مرشد، وكيلا.

سمير محمد إبراهيم الخولي، أمينا للسر.

العشرون: لجنة النقل والمواصلات

محمد عبد الرازق محمد السيد عوض، رئيسا.

خالد أحمد محمد شلبي، وكيلا.

محمد أحمد مصيلحي علي، وكيلا.

أحمد مصطفى كامل ذكي الدربي، أمينا للسر.

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أحمد رجب شحات محمد بدوي، رئيسا.

أحمد علي جمعة عوض سرحان، وكيلا.

مها رزق عبد الناصر الطرهوني، وكيلا.

مصطفى أيمن محمد رأفت جبر، أمينا للسر.

الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

أحمد محمد سعيد محمد شلبي، رئيسا.

أمين محمد علي مسعود، وكيلا.

مختار همام مرسي أحمد، وكيلا.

محمود محمود طاهر السيد، أمينا للسر.

الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية

محمود سيد عبد الحميد شعراوي، رئيسا.

محمد عطية إبراهيم الفيومي، وكيلا.

نادر أحمد محمد الداجن، وكيلا.

أحمد مجدي عبد المعبود عبد العزيز، أمينا للسر.

الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة

محمد السيد محمد مجاهد، رئيسا.

سامر محمد أحمد التلاوي، وكيلا.

ثروت محمد فكري فؤاد سويلم، وكيلا.

شذا أحمد عبد الله حبيب، أمينا للسر.

الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان

طارق محمد عبد الحميد رضوان، رئيسا.

ياسر محمد إسماعيل الهضيبي، وكيلا.

محمد تيسير محمد رزق مطر، وكيلا.

محمد مجدي فريد محمد، أمينا للسر.

إجراءات تشكيل اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، إجراءات تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد سنوي، حيث يتم إعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها والتي تضم مناصب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 “الرئيس - الوكيلين - أمين السر”، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيه.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

أما المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وكيل النواب يترأس أعمال اللجنة حال حضوره

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس والوكيلين يحتفظون بمناصبهم خلال الفصل التشريعي بالكامل.

