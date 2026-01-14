الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
18 حجم الخط

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه تلقى إخطارا من رئيس حزب الجبهة الوطنية، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية. 

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتفعيلا للنصوص اللائحية فإن 11 حزبا فقط سيكون لها هيئات برلمانية في مجلس النواب الحالي.

 ترتيب الأحزاب في مجلس النواب 2026

يأتي ذلك وفقا لتوزيع مقاعد مجلس النواب 2026 من حيث الانتماء الحزبي، والذي جاءت على النحو التالي:

مستقبل وطن: 227

حماة الوطن: 91

الجبهة الوطنية: 65

الشعب الجمهوري: 25

العدل: 11

المصري الديمقراطي: 11

الوفد: 10

الإصلاح والتنمية: 9

النور: 6

التجمع: 5

المؤتمر: 4

وفي المقابل سيكون هناك 4 أحزاب سياسية بدون هيئة برلمانية في مجلس النواب الحالي، نظرا لأن عدد نوابها أقل من 3 أعضاء.

أحزاب بدون هيئات برلمانية في مجلس النواب 2026

وتضم الأحزاب التي لن يكون لها هيئات برلمانية في مجلس النواب 2026 ما يلي:

الحرية المصري: 2

المحافظين: 1

إرادة جيل: 1

الوعي: 1

مجلس النواب يطالب الأحزاب بالإخطار بممثلي الهيئات البرلمانية 

جدير بالذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دعا الأحزاب السياسية، بسرعة موافاة المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية في المجلس خلال دور الانعقاد الأول. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية الهيئات البرلمانية

مواد متعلقة

بدء جلسة النواب لإعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية

العمدة علاء قدري عضوا بلجنة الزراعة والري في مجلس النواب

أحمد سعيد شلبي رئيسا للجنة الإسكان بمجلس النواب

ثريا البدوي رئيسا للجنة الإعلام بمجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

"المفوضين" توصي بإلغاء قرار منع سفر فئات نسائية للسعودية

هيروشيما رقمية جديدة!

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 7028 جنيهًا (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

المزيد
الجريدة الرسمية