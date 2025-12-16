18 حجم الخط

مزاعم أيلون ماسك عن الأهرامات، أثار الملياردير الأمريكي أيلون ماسك جدلًا واسعًا بمقطع فيديو بثه عن بناء الأهرامات، حيث بث مقطع فيديو غريب، تم تصميمه بالذكاء الاصطناعي الخاص بمنصة "أكس"، التي يملكها، حيث قام "جروك" بعمل تصور يزعم أن الكائنات الفضائية هي من قامت ببناء الأهرامات، في مخالفة واضحة للتاريخ وحديث الأثريين عن بناء الأهرامات.

أيلون ماسك يزعم بناء الديناصورات والفضائيين للأهرامات

وقال أيلون ماسك، عبر منصة "أكس"، عن مقطع الفيديو الذي بثه وزعم أن الديناصورات والكائنات الفضائية قامت ببناء الأهرامات: "تخيل مع غروك: أضف بعض الكائنات الفضائية".

وكُتب على مقطع الفيديو المولد عن طريق الذكاء الاصطناعي عن بناء الديناصورات والكائنات الفضائية للأهرامات: "للمرة الأخيرة: الأهرامات لم يبنها كائنات فضائية!".



الفيديو الذي بثه أيلون ماسك عن بناء الأهرامات، والتي زعم فيها أن الديناصورات والكائنات الفضايئة قامت ببناء أهرامات الجيزة، استقطب 11 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من بثه، كما أثار جدلًا واسعًا بين النشطاء الأمريكيين ومتابعي ماسك.

وكشف المقطع الغريب عن بناء الأهرامات عن وجود عديد من الأمريكيين، الذين لا يزالون يعتقدون أن الأهرامات بناء فيه إعجاز، ولا يصدقون أن بشرًا عاديين قاموا ببنائه، ويزعمون أن بناء الأهرامات، معجزة الدنيا حتى الآن، كانت من خلال كائنات فضائية هبطت على الأرض، وقامت ببناء الأهرامات ثم عادت أدراجها مرة أخرى.

الأمريكيون يتصدون لمزاعم أيلون ماسك

في الوقت الذي تصدى العديد من النشطاء الأمريكيين لمزاعم قيام فضائيين وديناصورات ببناء الأهرامات، مؤكدين أن هذه السردية غير صحيحة وغير صادقة، وغير مقنعة للعلماء والباحثين، فيما بعض الأمريكيين إلى أن مزاعم أيلون ماسك تنفي ادعاءات البعض الذين يروجون أن "اليهود العبيد أيام الفرعون هم من قاموا بهذا البناء".

Grok Imagine prompt: Add some aliens pic.twitter.com/uN1BGDupyg — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2025



علق دكتور الفيزياء نيك ألموند على مزاعم أيلون ماسك فقال: "هذا ليس جيد.. بالطبع هراء…"، ليرد أيلون ماسك "إنها غير مقتنعة بعض الشيء، لكنها لا تزال ممتعة".

ليعلق نيك ألموند قائلًا: "حسنًا هذا معقول".

ولينتقده البلوجر الأمريكي سترو شان قائلًا: "أنت حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء وتظن أن هذا الهراء السخيف "ممتع" لمجرد أن إيلون قال ذلك؟ يجب سحب شهادتك".

ورد البلوجر فيكي قائلًا: "لكن الديناصورات لم تكن موجودة أبدًا...".

أما البلوجر سولاني ماكس فقال: "أولًا، لا.. ثانيًا: تخيل هذا الشيء أمر لا يُصدق يا غبي".

وقال الخبير التقني بيتر جيرنوس: "كائنات فضائية بنيت الأهرامات.. انتظر حتى يرى التاريخ ذلك".

أما البلوجر أوزجي جلبكن فقالت: "كفنانين، سنظل أكثر تعطشًا للمعرفة".

اعتقاد أن الفضائيين بنوا الأهرامات

وعلق البلوجر جريت سول فقال: "انتظر، هل تقصد أن تقول لي إن الأهرامات بُنيت باستخدام الديناصورات والكائنات الفضائية؟! حسنًا، لدينا الآن دليل، كفى حديثًا عن اليهود مساكين وكانوا عبيدًا قاموا ببناء الأهرامات. شكرًا إيلون أفشلت سردية اليهود".

تصور أيلون ماسك عن بناء الأهرامات، فيتو

أما البلوجر إيلر ريلم فعلق قائلًا: "يُعاد كتابة التاريخ في كل مرة يلتقي فيها السخرية بالإنترنت. الكائنات الفضائية، والديناصورات، والأهرامات - الأمر مضحك حتى ينسى الناس أنه مجرد مزحة، وفجأة تبدأ بالتنافس مع علم الآثار".

في الوقت الذي زعم بعض النشطاء أن تصور ماسك صحيحًا، فقالوا: "حسنًا لقد اعتقدنا أن الفضائيين هم من قاموا ببناء الأهرامات، لأن البناء فيه إعجاز وهو عمل ضخم يصعب على الإنسان تنفيذه".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.