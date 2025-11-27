الخميس 27 نوفمبر 2025
أحدث ابتكارات ماسك، خبير يكشف مفاجأة عن صفحات تدار من إسرائيل للوقيعة بين مصر والسعودية (فيديو)

صفحات ترامب تدار من روسيا، وزارة الأمن الأمريكي من إسرائيل، وحسابات الهجوم على مصر والسعودية من إسرائيل، هذه ليست عناوين رنانة للشو الإعلامي لكنها واقع يحدث على أرض الواقع وتديرها مخابرات عالمية، فجرها الدكتور محمد مغربي، استشاري الذكاء الاصطناعي والتأمين.

وقال: إنّ التحديث الذي أجرته منصة «إكس» – تويتر سابقًا – يوم 21 من الشهر الجاري، والمتعلق بخاصية «About the Account»، أحدث صدى واسعًا على مستوى العالم، بعدما كشف عن المواقع الحقيقية التي تُدار منها الحسابات عبر عنوان الـ IP.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، عبر قناة mbc مصر، أنّ كثيرًا من المستخدمين لم يكونوا على علم بهذه الخاصية، الأمر الذي جعل اكتشافها مفاجئًا ومثيرًا للجدل دوليا.

وتابع استشاري الذكاء الاصطناعي أنّ الصدمة الكبرى كانت اكتشاف أن عددًا من أكبر الصفحات الأمريكية المؤيدة للرئيس دونالد ترامب – ومنها صفحات MAGA – تُدار من روسيا وبنجلاديش، وهو ما شكّل مفاجأة صادمة للوسط السياسي الأمريكي.

وأوضح أن الصراع الإلكتروني بين حسابات الجمهوريين والديمقراطيين اتضح أيضًا أنه يُدار من شرق آسيا وإسرائيل، بل إن الحساب الرسمي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) ظهر أنه يُدار من إسرائيل، وهو ما مثَّل صدمة عالمية.

وأوضح استشاري الذكاء الاصطناعي والتأمين أن تلك الظاهرة لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل تمتد إقليميًا إلى العالم العربي، حيث كشف التحديث عن حسابات مزيفة تتظاهر بأنها مصرية وتهاجم السعودية، ليتبين أنها تُدار من دول أوروبية وشرق آسيوية وإسرائيل.

كما ظهر أن حسابات تُنسب لدول عربية أخرى، مثل السعودية والإمارات، ليست مرتبطة بأصحابها الحقيقيين، بل تُدار من مواقع خارج المنطقة.

وأكد المغربي أن الأخطر من ذلك هو اكتشاف أن العديد من هذه الحسابات ليست لبشر، بل تُدار عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم لهجات عربية مختلفة كالمصرية والسعودية والإماراتية والكويتية، بهدف إحداث فتن وتوترات بين الشعوب.

واردف:" دي لجان مش لجان أدمية دي لجان تستخدم اللغة العربية في استخدام الذكاء الصناعي بلغة عربية كل دولة يعني بيتكلم مصر وسعودي وإماراتي، وده بيكشف عن حجم العمليات الاستخباراتية والحملات المنظمة التي تستهدف المجتمعات العربية عبر الفضاء الافتراضي".

واختتم المغربي أن منصة X أغلقت لاحقًا الخاصية بعد «انكشاف العالم»، ثم أعادت تشغيلها مع عدد من القيود، منها إخفاء المواقع الدقيقة للحسابات الحكومية والاكتفاء بإظهار نطاق جغرافي أوسع مثل “الخليج” أو “الشرق الأوسط”، بهدف الحد من الصدمات المتتابعة التي كشفتها الخاصية عند إطلاقها.

