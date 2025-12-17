بعد واقعة إيلون ماسك، واشنطن تحذر أوروبا: "الرد قادم" إذا استمرت القيود على شركاتنا

18 حجم الخط

هدد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة في حال استمرار فرض قيود على الشركات الأمريكية. ونشر جرير، يوم الثلاثاء، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلًا إن الولايات المتحدة لن يكون أمامها خيار سوى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة هذه القيود التمييزية التي تحد من قدرة مقدمي الخدمات الأمريكيين على المنافسة.

وأوضح جرير أن التشريعات الأمريكية تتيح فرض الرسوم الجمركية وقيود على الموردين الأجانب إذا استدعى الأمر، مؤكدًا أن واشنطن ستتخذ نفس الموقف تجاه أي دول أخرى تتبع نهج الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تغريم الاتحاد الأوروبي لمنصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بسبب مخالفات القوانين الأوروبية المتعلقة بالخدمات الرقمية، في حين دعا ماسك إلى حل الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول الأعضاء.

