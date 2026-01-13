المحتوى الجنسي لروبوت "جروك" يثير مخاوف دولية.. موقع ذا كونفرسيشن: علاقة إيلون ماسك بالرئيس الأمريكي تعيق ملاحقته قضائيا.. وتحقيق فرنسي حول انتشار صور عارية مزيفة على منصة "إكس"

18 حجم الخط

تصاعدت المخاوف الدولية بشأن المحتوى الجنسي الذي يولده روبوت الدردشة الذكي "جروك"، التابع لمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والذي يقوم بإنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، في ظل حماية سياسية تمنح ماسك نفوذا استثنائيا على خلفية علاقاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتجعله شخصا فوق القانون.

من جهتها، حذرت الصحفية الفرنسية ماري لو كونت من خطورة المحتوى الجنسي الذي تقدمه منصة "إكس"، مشيرة في مقال نشرته أمس الإثنين على صفحات جريدة "ذا جارديان" البريطانية إلى أنه يجب على الساسة والقادة الأوروبيين الانسحاب من المنصة في ظل ما تقدمه من محتوى جنسي يطال الأطفال والنساء، وإظهارهم عراة دون معرفتهم.

تزايد الانتقادات الدولية لمنصة "إكس"

تحذيرات لو كونت جاءت في توقيت تزايدت فيه حدة الانتقادات العالمية الموجهة إلى منصة "إكس"؛ ما دفع دولا مثل ماليزيا وإندونيسيا لحظر "جروك"، فيما أعلنت هيئة السلامة الرقمية المستقلة في المملكة المتحدة، أمس الإثنين، فتح تحقيق بشأنه؛ فيما بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا حول "انتشار الصور الجنسية المزيفة العميقة" باستخدام "جروك"، وحث المجلس الأيرلندي للحريات المدنية وحقوق الرقمية الشرطة الوطنية الأيرلندية على تتبع "حملة تعر جماعية" جرت باستخدام روبوت الدردشة التابع للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

قادة العالم يكتفون بمشاهدة صامتة

تقول لو كونت: كان من الصعب علي أن أترك منصة إيلون ماسك المسمومة، لكنني أحث الآخرين على فعل الشيء نفسه، خاصة في ظل استخدام "جروك" لتوليد صور للنساء والأطفال.

المراهقون يسقطون فريسة لروبوت جروك

وتشير الصحفية الفرنسية إلى أن جزءا كبيرا من الساحة السياسية البريطانية اختار البقاء على المنصة؛ ولدى كل واحد منهم أسبابه؛ بعضهم شعر بأن وصوله سيقيد بدونها، والبعض الآخر أراد التواجد على كل المنصات الممكنة، وبعضهم قال إنه يستمتع بشدة النقاشات، والبعض الآخر لم يعتقد أن المنصات الأخرى يمكن أن تكون مثيرة أو شاملة بنفس القدر.

وتستطرد: إذا كان هناك تطبيق تستخدمه كل يوم منذ سنوات، فسيكون من الصعب عليك تركه، خاصة إذا كان يوفر لك الإثارة، وكان لديك عدد من المتابعين على هذا التطبيق، ويجعلك هذا تشعر بالأهمية، فسيكون من الصعب مغادرته طواعية.

وتتابع: لكن على الساسة الآن الاختيار الحاسم بين البقاء، أو الانسحاب من المنصة في ظل إنتاج "جروك" صور اعتداء جنسي على النساء والأطفال، فيما تحولت منصة "إكس" إلى مكان يضم الفاشيين المتعجرفين، وبات مساحة للباحثين عن صور مولدة بالذكاء الاصطناعي لأطفال عراة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يستهدف المستخدمين

أدى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ظهور عدد لا يحصى من المواقع والتطبيقات وروبوتات الدردشة التي تتيح للمستخدمين إنتاج محتوى جنسي صريح، بما في ذلك "تعرية" صور أطفال حقيقيين.

وفي مايو 2025، أقر الكونجرس قانونا يجعل من النشر غير المصرح به للصور الجنسية الصريحة لأشخاص حقيقيين جريمة جنائية؛ وتفرض أحكام أخرى من القانون على المنصات إنشاء عملية تتيح للأشخاص الظاهرين في الصور طلب إزالة هذه الصور، مشددة على ضرورة إزالة المنصة للمحتوى الجنسي الصريح خلال 48 ساعة. لكن هذه الطلبات لن تدخل حيز التنفيذ حتى 19 مايو 2026.

ماسك تخلى عن 80% من مسئولي مراقبة المحتوى في "إكس"

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن"، قام ماسك بتفكيك مجموعة الاستشارة الخاصة بالثقة والأمان في تويتر بعد استحواذه على المنصة، وأقيل 80% من مهندسي الشركة المخصصين للثقة والأمان، والذين تقع على عاتقهم مهمة مراقبة المحتوى ومنع الإساءة في شركات التكنولوجيا.

ويضيف التقرير: إذا لم يستطع الناس محاسبة منصات مثل "إكس" عبر الدعاوى المدنية، فإن الأمر يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية للتحقيق وتنظيم هذه المنصات، مشددة على أنه من الصعب حدوث ذلك في ظل تجدد الروابط السياسية التي تربط ماسك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ماسك يستهدف لقاء كائنات فضائية

اشترى ماسك منصة "تويتر" في عام 2022، ضمن مشروعات عديدة أهمها شركة "سبيس إكس" التي أسسها عام 2002، والمعنية بشئون الفضاء، والتي زعم أنها اشتراها من أجل السفر إلى الفضاء بحيث يمكن للبشر الالتقاء بكائنات فضائية!

وفي أواخر ديسمبر 2025، أثار ماسك جدلًا واسعًا بمقطع فيديو بثه عن بناء الأهرامات، حيث بث مقطع فيديو جرى تصميمه بالذكاء الاصطناعي الخاص بمنصة “أكس”؛ إذ أعد "جروك" تصورا يزعم أن الكائنات الفضائية هي من قامت ببناء الأهرامات، في مخالفة واضحة للتاريخ وحديث الأثريين عن بناء الأهرامات.

وفي الشهر ذاته، أصبح ماسك، أول شخص تبلغ ثروته 700 مليار دولار، وذلك عقب قرار المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بإلغاء حكم قضائي سابق كان قد أبطل منحه حزمة من خيارات أسهم شركة "تسلا" تقدر قيمتها حاليا بنحو 139 مليار دولار.

