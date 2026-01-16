جوهرة الأهلي يطير إلى ألمانيا اليوم لبدء فترة معايشة مع هانوفر

18 حجم الخط

يستعد بلال عطية لاعب فريق شباب الأهلي للسفر إلى ألمانيا اليوم لقضاء فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني حيث تأخر صدور تأشيرة السفر للاعب بسبب فترة الأعياد في أوروبا.

وسبق أن خاض بلال فترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني، كما حصل على دعوة من قبل من برشلونة في بداية 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

فوز طلائع الجيش على الأهلي

وقلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، امس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 13 نقطة

2- إنبي 9 نقاط

3- فاركو 9 نقاط

4- المقاولون العرب 8 نقاط

5- غزل المحلة 7 نقاط

6- الأهلي 6 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن بطولة كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في فترة التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وخلال الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

