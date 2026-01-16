الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوهرة الأهلي يطير إلى ألمانيا اليوم لبدء فترة معايشة مع هانوفر

بلال عطية
بلال عطية
18 حجم الخط

يستعد بلال عطية لاعب فريق شباب الأهلي للسفر إلى ألمانيا اليوم لقضاء فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني حيث تأخر صدور تأشيرة السفر للاعب بسبب فترة الأعياد في أوروبا.

وسبق أن خاض بلال فترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني، كما حصل على دعوة من قبل من برشلونة في بداية 2025.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء. 

 

فوز طلائع الجيش على الأهلي

وقلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، امس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

 

 

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 13 نقطة

2- إنبي 9 نقاط 

3- فاركو 9 نقاط 

4- المقاولون العرب 8 نقاط 

5- غزل المحلة 7 نقاط 

6- الأهلي 6 نقاط 

7-  سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن بطولة كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في فترة التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وخلال الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة هانوفر بلال عطية

مواد متعلقة

موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

كأس العالم للناشئين، بلال عطية أفضل لاعب في مباراة مصر وهايتي

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

برد وثلج وصقيع، طقس يناير الأكثر قسوة، درجات الحرارة تقترب من الصفر، أمطار ورياح تزيد البرودة، وشبورة كثيفة تحجب الرؤية

أسعار ومواصفات سيارات بايك 2026 في السوق المحلي

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انخفاض البلدي وارتفاع جديد في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 16 يناير 2026

السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حجب الرؤية بالكامل، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية ونصائح للسائقين

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية