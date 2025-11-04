الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
كأس العالم للناشئين، بلال عطية أفضل لاعب في مباراة مصر وهايتي

بلال عطية لاعب منتخب
بلال عطية لاعب منتخب مصر، فيتو

كأس العالم للناشئين، توج اللاعب بلال عطية لاعب منتخب مصر للناشئين بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام هايتي، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر.

ونجح بلال عطية في إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة برباعية مقابل هدف.

منتخب مصر يتخطى هايتي برباعية

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على منتخب هايتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم. 

