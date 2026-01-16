الجمعة 16 يناير 2026
ثقافة وفنون

المصحف المرتل بروايات مختلفة، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو
18 حجم الخط

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم  اليوم الجمعة 27 رجب 1447هـ الموافق 16 يناير 2026، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:


 التلاوات المرتلة
٠٦:٠٠ صباحًا القارئ: محمد صديق المنشاوي
ما تيسر من سورة الإنسان حتى الانفطار – المدة: ٢٨ ق


٠٨:٥٥ صباحًا القارئ: محمد صديق المنشاوي


من سورة المطففين حتى الشرح – المدة: ٢٨ ق


٢١:٣٠ مساءً القارئ: محمد صديق المنشاوي


من سورة البينة حتى أحكام القرآن – المدة: ١٧ ق


٠١:٠٠ بعد منتصف الليل القارئ: عبد الباسط عبد الصمد


فاتحة الكتاب – أول البقرة – المدة: ٣٠ ق


٠٢:٢٤ القارئ: عبد الباسط عبد الصمد


ما تيسر من سورة البقرة – المدة: ٢٨ ق


٠٢:٥٧ القارئ: عبد الباسط عبد الصمد


ما تيسر من سورة البقرة – المدة: ٢٨ ق


٠٣:٣٠ القارئ: عبد الباسط عبد الصمد


ما تيسر من سورة البقرة – المدة: ٣٠ ق

 فقرات المصحف المرتل بروايات مختلفة
 

 برواية قالون – الشيخ محمود خليل الحصري


التوقيت: ١٩:٥١ من سورة آل عمران من الآية ٧ إلى ٦٤
تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق المدة: ٣٠ ق
 

 برواية ورش – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد


التوقيت: ٢١:٠٠ من سورة النساء من الآية ٢٦ حتى ٧٣
تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق المدة: ٢٤ ق

 الختمة المرتلة
٠١:٥٣ القارئ: محمود صديق المنشاوي


من الآية ٢٥ إلى الآية ٩٥ من سورة هود المدة: ٢٩ ق

 سورة الكهف يوم الجمعة
 

 ١٠:٠٠ صباحًا تذاع سورة الكهف كاملة برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ: مصطفى إسماعيل

 تلاوات القرآن المجوّد – يوم الجمعة ٢٧ رجب ١٤٤٧هـ
٠٨:٠٠ صباحًا الشيخ: محمد محمود الطبلاوي
ما تيسر من سورة الأعراف – ٣٠ ق


١٦:٣٧ (قرآن المغرب) الشيخ: محمود عبد الحكم


ما تيسر من سورة مريم – ٤١ ق
 

١٧:١١ (قرآن السهرة) الشيخ: مصطفى إسماعيل


ما تيسر من سورة لقمان – ٤٥ ق


٠٠:١٥ بعد منتصف الليل الشيخ: الشحات محمد أنور
ما تيسر من سورتي الحجرات وق – ٤٤ ق


٠٤:٠٣ قبل الفجر الشيخ: إبراهيم الشعشاعي
ما تيسر من سورة فاطر – ٣٠ ق

