ثقافة وفنون

أمسيات موسيقية ومهرجانات غنائية تزين أجندة ساقية الصاوي في يناير

حفلات الساقية
حفلات الساقية
كشفت ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك عن جدول فعالياتها الفنية لشهر يناير، والذي يشهد تنوعًا كبيرًا يجمع بين الطرب الأصيل، والموسيقى المستقلة (Underground)، والعروض المسرحية، لتواصل الساقية دورها كوجهة رئيسية لعشاق الفنون في قلب القاهرة.

أبرز المواعيد والفعاليات في يناير

تتنوع حفلات هذا الشهر لتلبي مختلف الأذواق الموسيقية، ومن أهمها: كوكب الشرق بالعرائس، وتواصل الساقية تقليدها الشهير بتقديم حفل "أم كلثوم تعود من جديد" عبر مسرح العرائس، وذلك في أول خميس من الشهر (يوم 1 يناير)، حيث يتم تقديم وصلتين غنائيتين لأجمل روائع الست.

فيما تأتي ليالي الموسيقى المستقلة، لإستعادة عشاق "الأندرجراوند" لسلسلة من الحفلات لفرق مميزة، من أبرزها حفل فرقة "مسار إجباري" وفرقة "بلاك تيما"، اللتين تحظيان بقاعدة جماهيرية عريضة من الشباب.

ويتضمن الجدول سهرات خاصة للإنشاد الديني والموسيقى العربية، من بينها حفل المنشد علي الهلباوي، بالإضافة إلى أمسيات شعرية وغنائية لعدد من المواهب الشابة.

ولم يخلُ جدول يناير من العروض الكوميدية، حيث تستضيف خشبة "النهر" و"الحكمة" عروضًا لفرق الستاند أب كوميدي التي لاقت رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

التجهيزات وتذاكر الحضور

على الجانب الآخر، أعلنت إدارة الساقية عن طرح تذاكر كافة الحفلات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ومنافذ البيع بمقرها في الزمالك. 

وأكدت الإدارة على الالتزام بكافة التنظيمات التي تضمن راحة الجمهور، مع توفير عروض خاصة للمجموعات والطلاب في بعض الفعاليات المختارة.

تأتي انطلاقة يناير في الساقية لتمثل بداية قوية للموسم الشتوي، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، وخاصة في ظل اختيار أسماء فنية لها ثقلها في الساحة المصرية.

ساقية عبد المنعم الصاوي ساقية الصاوي حفل فرقة مسار إجباري حفل ام كلثوم عبد المنعم الصاوي شهر يناير الموسيقي العربية المنشد علي الهلباوي المهرجانات العروض الكوميدية فرقة مسار إجباري

الجريدة الرسمية