أحمد مجاهد: 500 ألف جنيه جائزة نجيب محفوظ بمعرض الكتاب

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض يُعد الحدث الثقافي والفني الأكبر في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن كل دورة تشهد جهودًا متواصلة لإضافة عناصر جديدة تواكب مكانته الإقليمية والدولية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدورة الحالية جاءت محمّلة بعدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تطوير المعرض وتعزيز دوره الثقافي والفكري.

وأشار مجاهد إلى أن من أبرز ما يميز هذه الدورة إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، لتكون أكبر جائزة تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، وتُمنح من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة.

وأوضح أن قيمة الجائزة تبلغ 500 ألف جنيه، إضافة إلى ميدالية ذهبية تذكارية، بما يجعلها معادلة لقيمة ومكانة جائزة النيل، وبما يليق باسم نجيب محفوظ وبجمهورية مصر العربية.

وأوضح المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أنه للمرة الأولى يتم استحداث قسم خاص بشراء حقوق الملكية الفكرية داخل المعرض، على الرغم من أن طبيعة المعرض الأساسية تقوم على بيع الكتب وليس تداول الحقوق.

وذكر، أن هذا القسم تم توفيره مجانًا دعمًا للمشروع، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، من خلال أجندة منظمة لمقابلات مجدولة بين ناشرين مصريين وعرب وأجانب، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مهم على حركة النشر والترجمة، بما يخدم القارئ وصناعة الكتاب بوجه عام.



