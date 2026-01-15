بـ 10 إصدارات نوعية وجناحين، مكتبة الإسكندرية تعلن تفاصيل مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

تستعد مكتبة الإسكندرية للمشاركة بقوة في فعاليات الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، والمقرر إقامته في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وتأتي هذه المشاركة من خلال جناحين مميزين لمكتبة الإسكندرية، الأول مخصص للبيع ويقع في صالة (1) جناح (5B)، والثاني مخصص للعرض ويقع في صالة (3) جناح (B2)، مما يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المطبوعات والموسوعات العلمية.

الإسكندرية في قلب معرض القاهرة للكتاب: موسوعات تاريخية وصور نادرة

من أبرز مفاجآت معرض القاهرة للكتاب 2026 هذا العام كتاب "Alexandria: A City & A Legend"، الصادر عن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، بتصدير الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء. يجيب الكتاب عن سؤال: «لماذا تُعد الإسكندرية مدينة أسطورية؟»، مسلطًا الضوء على تراثها الثقافي ودورها كمدينة عالمية أسهمت في تطور العمارة والفنون.

كما تشارك المكتبة بالطبعة الثانية من كتاب "الإسكندرية الماضي والحاضر" لمحمد العواد وياسمين حسين، وتقديم الدكتور أحمد عبد الله زايد. ويتميز الكتاب برصد تاريخ المدينة في مطلع القرن العشرين عبر مقارنة صور الأماكن منذ مائة عام بحالتها الآن، موثقًا حقبة كانت فيها الإسكندرية ملاذًا اقتصاديًا واجتماعيًا لجنسيات شتى اندمجت مع المصريين في تجربة معمارية واجتماعية فريدة.

كنوز التراث الإسلامي والمخطوطات بمعرض الكتاب

وتطرح مكتبة الإسكندرية في معرض الكتاب 2026 في قسم الدراسات التراثية، حيث يبرز كتاب "نقوش المراسيم والأوامر المملوكية في سورية" من تأليف الدكتور فرج الحسيني، والصادر عن مركز دراسات الخطوط. يقدم الكتاب توثيقًا دقيقًا لنقوش آثار الدولة المملوكية في (دمشق، وحلب، وحماة، وطرابلس) خلال الفترة من «658-922هـ/1260-1516م»، لحماية هذا التراث من خطر الاندثار نتيجة النزاعات.

كما يُعرض العدد السادس من دورية "علوم المخطوط"، الذي يفتح نافذة على التراث العربي والإسلامي عبر أبحاث نادرة، منها دراسة عن تحزيب القرآن لابن قيس المكي، ودراسة عن التراث الشعبي، بجانب ترجمة دراسة فرنسية عن تطور طب النساء والولادة من اليونان إلى ابن سينا.

الفلسفة وسلسلة التراث للنشء والشباب

أما فى مجال الفلسفة وسلسلة التراث للنشء والشباب، تنفرد مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدار "سلسلة التراث الإنساني للنشء والشباب"، الهادفة لنشر الوعي بأسلوب مبسط. وتشمل أحدث إصداراتها:

كتاب "فرنسيس بيكون: الطموح إلى تغيير العالم": ويتناول حياة رائد المنهج الاستقرائي، وأهم مؤلفاته، وثورته على التقليد الأرسطي ونقده لأوهام العقل الأربعة.

كتيب "شيشرون: إسهاماته الفلسفية والقانونية": للدكتور علي زايد عبد الله زايد، ويتناول حياة الخطيب الروماني ماركوس توليوس شيشرون، وبراعته البلاغية، وأعماله مثل كتاب «عن الجمهورية»، وصولًا إلى نهايته المأساوية.

ذاكرة العرب والهوية المصرية

تتضمن المشاركة أيضا في معرض القاهرة للكتاب، العدد الثامن من مجلة ذاكرة العرب، وهي مجلة علمية محكمة تضم أبحاثًا عن التصوف في الشام، ودور المغاربة في نشر المذهب المالكي، والسفارات بين صلاح الدين الأيوبي وجي دو لوزينيان، بالإضافة إلى النظم العسكرية في المغرب ورحلة الحرالي الأندلسي.

كما تُفرد المكتبة مساحة لأعداد مجلة ذاكرة مصر المعنية بالهوية الوطنية، حيث يُعرض العدد (57) تحت عنوان «برلمانات ونواب في تاريخ مصر». يقدم العدد ملفًا شاملًا عن تطور الحياة النيابية منذ نشأتها، برئاسة تحرير د. سامح فوزي وسكرتارية تحرير الباحثة إيمان الخطيب.

سلاسل متخصصة وإصدارات نوعية

تكتمل مشاركة مكتبة الإسكندرية خلال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بتقديم سلاسلها العلمية المتخصصة وهى سلسلة "مراصد": المتخصصة في علم الاجتماع الديني، سلسلة "أوراق": المتخصصة في الدراسات المستقبلية، حولية "أبجديات": المعنية بأبحاث الكتابات والخطوط، سلسلة "كراسات قبطية": المهتمة بالتراث القبطي، روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي: الصادرة عن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

