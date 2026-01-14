محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى التل الكبير التخصصي تمهيدا لافتتاحه (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مستشفى التل الكبير التخصصي؛ لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على جاهزية المستشفى تمهيدًا لدخوله الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد المشروعات الصحية الاستراتيجية التي تعزز البنية التحتية الصحية بالمحافظة.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور، المهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة التل الكبير، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، دكتور محمد جبريل نائب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، دكتور أحمد طه مدير مستشفى التل الكبير التخصصي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

إضافة نوعية جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية

وخلال الجولة، أكد المحافظ أن مستشفى التل الكبير التخصصي تُعد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وتجسد توجه الدولة نحو التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ويأتي تطوير المستشفى بتكلفة إجمالية بلغت ٥٣٠ مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ١٩٦ سريرًا، ومن المقرر تشغيلها قريبًا، في إطار دعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استجابة فعّالة للاحتياجات الصحية للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تقديم خدمات طبية متنوعة

وتقدّم مستشفى التل الكبير التخصصي حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، حيث يضم 5 غرف عمليات متنوعة، و15 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، إلى جانب أقسام متقدمة للمناظير، والغسيل الكلوي، والرعايات المركزة، ورعاية حديثي الولادة، فضلًا عن خدمات المعامل والأشعة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأوضح المحافظ أن المستشفى تمثل أحد المشروعات الصحية الرائدة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن خطة شاملة لتشغيل ١٢ مستشفى و٥٤ وحدة ومركز طب أسرة بكامل طاقتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية – فرع الإسماعيلية حاليًا أعمال التجهيز وتهيئة المستشفى استعدادًا للتشغيل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٨٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بنقل تبعية المستشفى إلى الهيئة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وترسيخ حق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة، متطورة، ومستدامة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمستشفى أكثر من ١١ ألف متر مربع، ويتكون من مبنيين: مبنى رئيسي وآخر سكني، كلٌ منهما مكوّن من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، بما يوفر بنية إنشائية قوية تدعم التوسع المستقبلي في الخدمات الصحية.

وأكد المحافظ أن المشروع يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير خدمات طبية عالية الجودة داخل نطاق المحافظة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال خارجها لتلقي العلاج، مشددًا على أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة للارتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في خدمات الرعاية التخصصية والدقيقة ضمن منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

