محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش القصاصين (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير الجارية بكورنيش القصاصين، وذلك على هامش جولته بمركزي القصاصين والتل الكبير، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة نسب تنفيذ معدلات الإنجاز

وخلال جولته، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بأعمال التطوير، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة بما يسهم في توفير متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة.

تفقد أعمال تطوير ميدان أحمد عرابي بالتل الكبير

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الزعيم أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، مؤكدًا أن الحفاظ على الرموز الوطنية والتاريخية يأتي ضمن أولويات المحافظة، والذي يعكس تاريخ المدينة ودورها الوطني.

محافظ الإسماعيلية يلتقى عدد من المواطنين

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع للمواطنين وآرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها، وأكد أن هذه الجهود التي تشهدها مراكز المحافظة تأتي في إطار رؤية متكاملة لمحافظة الإسماعيلية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الهوية البصرية والحضارية لمختلف مدن ومراكز المحافظة.

