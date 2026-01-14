الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش القصاصين (صور)

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير الجارية بكورنيش القصاصين، وذلك على هامش جولته بمركزي القصاصين والتل الكبير، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى التل الكبير التخصصي تمهيدا لافتتاحه (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مطبخ الخير بمركزي القصاصين والتل الكبير

 

متابعة نسب تنفيذ معدلات الإنجاز 

وخلال جولته، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بأعمال التطوير، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة بما يسهم في توفير متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة. 

ميدان أحمد عرابي بالتل الكبير، فيت 
ميدان أحمد عرابي بالتل الكبير، فيت 
ميدان أحمد عرابي بالتل الكبير، فيتو 
ميدان أحمد عرابي بالتل الكبير، فيتو 

 

تفقد أعمال تطوير ميدان أحمد عرابي بالتل الكبير

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الزعيم أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، مؤكدًا أن الحفاظ على الرموز الوطنية والتاريخية يأتي ضمن أولويات المحافظة، والذي يعكس تاريخ المدينة ودورها الوطني. 

جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير، فيتو

 

محافظ الإسماعيلية يلتقى عدد من المواطنين 

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع للمواطنين وآرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها، وأكد أن هذه الجهود التي تشهدها مراكز المحافظة  تأتي في إطار رؤية متكاملة لمحافظة الإسماعيلية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الهوية البصرية والحضارية لمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية تحسين جودة الحياة محافظ الإسماعيلية مدينة التل الكبير كورنيش القصاصين
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

المزيد
الجريدة الرسمية