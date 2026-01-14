الإسماعيلية تسجل نموًا ملحوظًا في الصادرات الزراعية خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الزراعة بالمحافظة والتى أظهرت نموًا ملحوظا في إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام ٢٠٢٥، بما يعكس حجم النشاط الزراعي والتجاري وتنوع المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

كمية الصادرات الزراعية الحديثة

ووفقًا للتقرير، بلغت كمية الصادرات الزراعية ما يزيد مليونين و649 طنًا، بإجمالي قيمة تجاوزت 64 مليون دولار.

الأنواع التي تم تصديرها

وشملت صادرات المحاصيل الحقلية، خضراوات وفاكهة طازجة ومجمدة، إلى جانب معجون الطماطم، سعف نخيل أخضر، حيث جرى تصدير هذه المنتجات إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، فضلًا عن دول الاتحاد الأوروبي.

جهود المحافظة في الارتقاء بالنمو الزراعي

ومن جانبه، أكد دكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن هذه المؤشرات تعكس جهود المحافظة في الارتقاء بجودة المنتج الزراعي المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما يتوافق مع المعايير التصديرية العالمية، ويسهم في تعزيز مكانة الإسماعيلية كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي والتصدير.

يأتي ذلك تنفيذًا لجهود الدولة في تعظيم وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، وفي إطار جهود اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التصديرية.

وعلى صعيد آخر كان قد كشف تقرير صادر عن هيئة سلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ نحو 6425 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 236 ألف طن، صادرة عن 1465 شركة مصدرة.

حجم الصادرات الزراعية المصرية

وتضمن التقرير وضع أهم المحاصيل التصديرية وأبرز الشحنات المصدرة منها وعلى رأسها الموالح والفراولة التي دخلت القائمة رغم أزمة الأسعار التي ضربتها مؤخرا.

وأكد التقرير أن الرسائل شملت ما يقرب من 655 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطا الحلوة في الصدارة

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 8 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بكمية بلغت 6 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 39 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 65 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 38 صنفًا بكمية بلغت 85 ألف طن.

