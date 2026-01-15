أعراض التهاب مجرى البول ومخاطر الإصابة به

18 حجم الخط

أعراض التهاب مجرى البول، التهاب مجرى البول من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، حيث تصيب الرجال والنساء على حد سواء، لكنها أكثر انتشارا بين النساء.

وأعراض التهاب مجرى البول، عديدة وللأسف هناك العديد من الأشخاص لا يستطيعون تمييز الأعراض، وبالتالى يهملون العلاج ما يسبب مضاعفات خطيرة.

يقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن مجرى البول هو القناة التي تنقل البول من المثانة إلى خارج الجسم، وعندما تتكاثر البكتيريا أو الفطريات داخل هذه القناة أو في أي جزء من الجهاز البولي الكلى، أو الحالبين، أو المثانة، يحدث الالتهاب الذي يعرف باسم التهاب المسالك البولية.

أعراض التهابات مجرى البول

وأضاف هنداوي، تختلف الأعراض حسب شدة الالتهاب ومكانه، ومن أعراض إلتهاب مجرى البول:-

الشعور بحرقان أو ألم أثناء التبول.

الرغبة الملحة والمتكررة في التبول حتى مع خروج كميات قليلة.

ألم أسفل البطن أو في منطقة الحوض.

تغير لون البول ليصبح داكن أو عكر.

رائحة كريهة للبول.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

وجود دم في البول.

ارتفاع درجة الحرارة.

الشعور بالإرهاق العام.

الغثيان أو القيء.

ألم في أسفل الظهر أو الجانبين دلالة على وصول الالتهاب إلى الكلى.

ألم أثناء العلاقة الزوجية للنساء.

إفرازات مهبلية غير طبيعية.

ألم أو تورم في الخصيتين عند الرجال.

إفرازات من القضيب.

صعوبة أو ضعف في تدفق البول.

أسباب التهابات مجرى البول

وتابع، تتعدد الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب مجرى البول، ومن أهمها:

العدوى البكتيرية، مثل بكتيريا الإشريكية القولونية وهى السبب الأكثر شيوعا، حيث تنتقل من منطقة الشرج إلى مجرى البول نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

قلة شرب الماء، وقلة السوائل تؤدي إلى تركيز البول، مما يساعد على تكاثر البكتيريا داخل الجهاز البولي.

حبس البول لفترات طويلة، ويؤدي تأخير التبول إلى تراكم البول في المثانة، مما يهيئ بيئة مناسبة لنمو الجراثيم.

الأشخاص المصابون بالسكري أو الأمراض المزمنة يكونون أكثر عرضة للعدوى.

استخدام القسطرة البولية، والقسطرة قد تدخل البكتيريا إلى مجرى البول إذا لم تستخدم بطريقة صحيحة.

العلاقة الزوجية قد تسبب انتقال البكتيريا إلى مجرى البول، خاصة عند عدم التبول بعد العلاقة مباشرة.

الحمل والتغيرات الهرمونية، والتغيرات الهرمونية تضغط على المثانة وتقلل من تفريغها الكامل.

مخاطر ومضاعفات التهابات مجرى البول

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى، أن إهمال علاج الالتهاب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

التهاب الكلى، ويعد من أخطر المضاعفات، وقد يسبب تلف دائما في الكلى إذا تكرر أو لم يعالج.

تكرار العدوى، وبعض الأشخاص يعانون من التهابات متكررة تؤثر على جودة الحياة.

تسمم الدم، في الحالات الشديدة قد تنتقل العدوى إلى الدم، مما يشكل خطر على الحياة.

مضاعفات أثناء الحمل، لأنها قد تسبب ولادة مبكرة أو انخفاض وزن الجنين.

تضيق مجرى البول، خاصة لدى الرجال نتيجة الالتهابات المزمنة.

طرق الوقاية من التهابات مجرى البول

وأضاف استشارى أمراض الكلى، أنه للوقاية من إلتهاب مجرى البول، يحب اتباع بعض النصائح، منها:-

شرب كميات كافية من الماء يوميًا

عدم حبس البول لفترات طويلة

الاهتمام بالنظافة الشخصية

التبول بعد العلاقة الزوجية

تجنب استخدام الغسولات المعطرة

ارتداء ملابس داخلية قطنية

التحكم في مستوى السكر في الدم

