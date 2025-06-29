الأحد 29 يونيو 2025
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صحة ومرأة

أعراض التهاب مجرى البول وأسبابه وطرق العلاج

التهاب مجرى البول
التهاب مجرى البول

أعراض التهاب مجرى البول، التهابات البول من الأمراض الشائعة الحدوث بين الكبار والصغار لأسباب عديدة ويجب التنبه لها وعلاجها.

وأعراض التهاب مجرى البول، عديدة ولكنها غير معروفة لدى العديد من الأشخاص ما يؤخر العلاج ويتسبب ذلك فى مضاعفات خطيرة لذا يجب الحذر.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى الكلى والمسالك البولية، إن التهاب مجرى البول هو عدوى تصيب أي جزء من الجهاز البولي، سواء كان الإحليل (المجرى البولي)، أو المثانة، أو الحالبين أو الكليتين، وهو شائع الحدوث خاصة بين النساء، لكنه يصيب الرجال أيضا، وقد يكون بسيط أو شديد حسب موضع العدوى.

أعراض التهاب مجرى البول

وأضاف هنداوي، أن أعراض التهاب مجرى البول عديدة ولكنها تختلف على حسب مكان الالتهاب، ومن أعراض التهاب مجرى البول:-

  • حرقة أثناء التبول
  • كثرة التبول خاصة في الليل
  • رغبة مستمرة في التبول حتى بعد إفراغ المثانة
  • خروج بول عكر أو ذو رائحة كريهة
  • ألم أو ضغط في أسفل البطن أو الظهر
  • وعند وصول العدوى للكلى يحدث ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)
  • رعشة أو قشعريرة
  • ألم شديد في الجانبين أو أسفل الظهر
  • غثيان أو قيء

أسباب التهاب مجرى البول

وتابع، أن من أسباب التهاب مجرى البول:-

  • عدوى بكتيرية، وهو السبب الأكثر شيوعا، وغالبا ما تكون بكتيريا "إيشيريشيا كولاي" القادمة من الأمعاء.
  • قلة شرب الماء، مما يسبب تركيز البول وتهيئة بيئة مناسبة للبكتيريا.
  • احتباس البول لفترات طويلة، ما يعطي فرصة للبكتيريا للنمو.
  • العلاقات الجنسية، قد تسهل انتقال البكتيريا.
  • استخدام أدوات غير معقمة، مثل القسطرة البولية.
  • ضعف المناعة، كما في مرضى السكري.
  • مشكلات هيكلية في الجهاز البولي كوجود حصى أو انسداد.
أعراض التهاب مجرى البول 
أعراض التهاب مجرى البول 

مخاطر التهاب مجرى البول

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى، أن من مخاطر التهاب مجرى البول فى حال إهمال العلاج:-

  • انتشار العدوى إلى الكليتين، مما قد يؤدي إلى التهاب كلوي حاد أو حتى فشل كلوي.
  • تكرار الالتهابات، خاصة عند النساء.
  • تأثيرات على الحمل، كزيادة خطر الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين.
  • تسمم الدم (الإنتان) في الحالات الشديدة.

علاج التهاب مجرى البول 

وأضاف هنداوي، أن علاج التهاب مجرى البول ضرورة لتجنب مخاطره، ومن خطوات علاج التهاب مجرى البول:-

  • المضادات الحيوية، ويحددها الطبيب بناء على نوع البكتيريا.
  • مسكنات للألم لتخفيف الحرقان والانزعاج.
  • مدرات البول، أحيانا للمساعدة على طرد البكتيريا.
  • شرب كميات كبيرة من الماء.
  • استخدام كمادات دافئة على البطن لتخفيف الألم.
  • يجب عدم التوقف عن الدواء إلا بإذن الطبيب، حتى لو اختفت الأعراض.

طرق الوقاية من التهاب مجرى البول 

وتابع، أنه للوقاية من الإصابة بالتهاب مجرى البول، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • شرب الماء بكثرة يوميًا.
  • التبول بعد العلاقة الجنسية مباشرة.
  • عدم حبس البول لفترات طويلة.
  • تنظيف المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخلف (خاصة للنساء).
  • تجنب استخدام الصابون أو الغسولات المهبلية المعطرة.
  • الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية.
  • ارتداء ملابس داخلية قطنية وتغييرها بانتظام.
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