مدير تعليم دمياط يتابع اليوم الأخير لامتحانات النقل من إدارة الروضة

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة دمياط جولة ميدانية موسعة داخل إدارة الروضة التعليمية، لمتابعة المشهد الختامي لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان قبل إسدال الستار على ماراثون الامتحانات.

تفقد مركز توزيع الأسئلة وتشديد على الانضباط

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز توزيع الأسئلة التابع للإدارة، حيث تابع خروج المظاريف وتوزيعها على اللجان المختلفة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استقرار اللجان منذ اللحظة الأولى لانطلاق الامتحانات.

غرفة عمليات لليوم الأخير وتوجيهات حاسمة

ومن داخل ديوان الإدارة، افتتح وكيل الوزارة غرفة العمليات المركزية لليوم الأخير، واستمع إلى تقارير المتابعة الواردة من مختلف اللجان، موجهًا بضرورة توفير المناخ الهادئ للطلاب، والتعامل الفوري والتربوي مع أي معوقات طارئة، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل بحزم مع أي مخالفات.

خارطة طريق لمرحلة ما بعد الامتحانات

وخلال اجتماع مع مسئولي المراحل التعليمية، استعرض “عمارة” ملامح المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكل شفافية لإعطاء كل طالب حقه كاملًا، مع البدء الفوري في إجراءات اعتماد النتائج تمهيدا لنشرها إلكترونيا عبر موقع “محافظات مصر”، على أن يتم إعلانها بالمدارس في اليوم التالي مباشرة لضمان وصول المعلومة للجميع في توقيت واحد.

التكنولوجيا في خدمة الطالب وأولياء الأمور

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف لا يقتصر على إنهاء الامتحانات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تتويج جهد الطلاب بنتائج دقيقة تعكس مستواهم الحقيقي، مع تسخير التكنولوجيا لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بكل يسر.

إشادة بجهود القائمين على العملية الامتحانية

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم جولته بالإشادة بجهود جميع العاملين بالعملية الامتحانية بمحافظة دمياط، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد كان العامل الأساسي في خروج الامتحانات بالمظهر الحضاري والتنظيمي اللائق.

