لتجنب نشوب حرائق بالمنازل، نصائح لاختيار المشترك الكهربائي الآمن

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح هامة للمواطنين بشأن المشتركات الكهربائية، خاصة أنها قد تسبب العديد من الحرائق بسبب زيادة التحميل  فضلا عن انتشار أنواع غير جيدة في الأسواق وقد يؤدي التحميل عليها إلى نشوب حرائق.

 خطوات شراء المشتركات الكهربائية الآمنة 

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي بهدف توعية المواطنين بأهمية اختيار المشترك الكهربائي الآمن، لما له من دور أساسي في الحفاظ على السلامة العامة وحماية أفراد الأسرة كالتالي:

- الابتعاد تمامًا عن المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- التأكد من أن المشترك مصنوع من خامات جيدة تتحمل الاستخدام الآمن.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار 

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين يجب القيام بها لتوعية المواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع مهمات الكهرباء أثناء الأمطار وهي كالتالي:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.
2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.
3- الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.
4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.
5- الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
6- توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 

