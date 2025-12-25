سيول وفيضانات تجتاح جنوب كاليفورنيا والسلطات تحذر (فيديو)

18 حجم الخط

هطلت أمطار غزيرة على جنوب كاليفورنيا، أمس الأربعاء، وحثت السلطات السائقين على عدم القيادة وطالبت السكان الذين يعيشون في سفوح التلال والأودية التي دمرتها حرائق غابات بالانتقال لمناطق آمنة.

وسجلت بعض المناطق هطول سيول تجاوزت 2.54 سم في الساعة، نتيجة ظاهرة العاصفة "النهرية الجوية"، وهي تيارات هوائية محملة بكميات هائلة من بخار الماء الذي تبخر من المحيط الهادي واتجه نحو اليابسة.

🚨BREAKING NEWS: Widespread Flash Flood Warnings were issued across the Los Angeles metro and other parts of Southern California. The potent Christmas Eve storm has already triggered evacuations, as mudslides washed out roads in San Bernardino. Latest: https://t.co/LPzjqFG2qk pic.twitter.com/ARnetXTVN6 December 24, 2025



ووفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية فمن المتوقع أن تستمر العاصفة ليلة عيد الميلاد وحتى يوم الجمعة، مما يشكل ظروفًا غير آمنة للقيادة خلال فترة العطلات التي عادة ما تكون مزدحمة.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تستمر ظروف العاصفة "التي تشكل خطرا على الحياة" حتى يوم عيد الميلاد فوق جنوب كاليفورنيا.

Major flooding in San Bernardino County, California and causing major last minute holiday travel nightmares #cawx #CaliforniaWeather #sanbernandino pic.twitter.com/5Zb6tZ7Zpp — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 24, 2025



وحث مسؤولو مدينة لوس أنجلوس السكان على الاستجابة لأوامر الإخلاء الصادرة لنحو 130 منزلا تعتبر معرضة بشكل خاص للانهيارات الطينية وتدفقات الحطام في المناطق التي دمرت فيها حرائق الغابات العام الماضي منطقة باسيفيك باليساديس.



وصاحبت هطول الأمطار الغزيرة أمس الأربعاء رياح عاصفة قال خبراء الأرصاد الجوية إنها من المحتمل أن تتسبب في سقوط أشجار وقطع خطوط كهرباء.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا نادرا من حدوث إعصار في جزء صغير من الشرق الوسط بمقاطعة لوس أنجلوس بسبب نشاط العواصف الرعدية فوق منطقة ألهامبرا.

