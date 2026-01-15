المجلس الرئاسي اليمني يسقط عضوية فرج البحسني لهذا السبب

18 حجم الخط

ذكر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس نقلته وكالة الأنباء سبأ، أنه تم إسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، بتهم الإخلال بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إسقاط عضوية فرج البحسني

وأفادت وكالة "سبأ"، بأن القرار استند إلى حيثيات من بينها "استغلال البحسني موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل".

حيثيات قرار إسقاط عضوية البحثني من المجلس الرئاسي اليمني

وجاء في حيثيات القرار بحسب الوكالة، أن البحسني قام بتبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقا لتسجيل مصوّر مؤرخ في الثاني من ديسمبر الماضي بما يشكّل تمردا مسلحا خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية".

كما أشار القرار إلى "تحدي البحسني القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالا جسيما بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي".

وحسب حيثيات القرار "قام البحسني بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يُعد إخلالا صريحا بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي".

واتهم نص القرار البحسني، "بإساءة استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباسا لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضررا بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.