واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها بمحافظة القاهرة.

ضبط عنصر جنائي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بالظاهر

أكدت تحريات مديرية أمن القاهرة قيام عنصر جنائي بإدارة ورشة داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الظاهر لتصنيع أسلحة نارية غير مرخصة بغرض الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 5 فرد خرطوش ومجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي كما اعترف ببيع سلاح ناري لأحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

