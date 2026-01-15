الخميس 15 يناير 2026
خارج الحدود

تركيا: نرفض أي هجوم عسكري على إيران.. ولن نتهاون في استخدام العنف ضد طهران

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فيتو
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن آماله في تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران عبر المفاوضات، مؤكدا معارضته لأي حلول عسكرية.

المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية

وقال فيدان في تصريحات: سنواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، ولن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران.

وأضاف: إسرائيل تضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق غزة وما يحدث هو بسبب الضغط الأمريكي وهدف نتنياهو النهائي هو إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

تنفيذ قرارات اتفاق 10 مارس في سوريا

وتابع وزير الخارجية التركي: وجود قسد في غرب نهر الفرات ومنها دير حافر وغيرها من المناطق أمر غير قانوني.

وأضاف: على قسد تنفيذ قرارات اتفاق 10 مارس في سوريا في أسرع وقت.

ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز" فى وقتًا سابق، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ألمانيا تطالب الطائرات المدنية بتجنب الأجواء الإيرانية

وفى سياقًا منفل أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية اليوم الخميس توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير، بعد أن توعدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخل عسكريا في إيران.

وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس إن هذه التوصية «بتجنب الطيران في الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير» عممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.

