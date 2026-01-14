إيران تدين القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء طهران الاقتصاديين

18 حجم الخط

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران الاقتصاديين، مؤكدة رفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران يتعارض مع أسس التجارة الدولية الحرة.

حماية سيادة القانون الدولي

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيان لها من التبعات الخطيرة للإجراء الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران على النظام الدولي، مشددة على المنظمات الدولية القياد بمسؤولياتها في حماية سيادة القانون الدولي.

التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول

وفي سياق آخر؛ دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرنسا إلى إدانة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.

وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: عناصر الإرهاب المدربة حولوا الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف.

طهران تشيع اليوم 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح

ومنذ قليل؛ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران ستشيع اليوم 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران بلغت 2571 قتيلًا، في ظل مواجهة النظام الإيراني لأكبر موجة معارضة منذ سنوات.

وعلى الجانب الآخر جددت إيران، صباح اليوم الأربعاء، تهديدها بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

طهران طلبت من زعماء دول المنطقة منع التصعيد العسكري من جانب أمريكا

وقال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»: «حذرنا دول المنطقة من أننا سنقصف القواعد الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن».

وأشار المسئول الإيراني إلى أن طهران طلبت من زعماء دول المنطقة - بما في ذلك تركيا - منع التصعيد العسكري من جانب أمريكا.

تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ إيران

كما أعلن المسئول عن وقف «التواصل المباشر» بين واشنطن وطهران، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

